Horoscop miercuri, 18 martie: Berbecii cheltuie impulsiv, Racii riscă pierderi dacă se grăbesc

Ziua de miercuri, 18 martie, aduce schimbări importante pentru mai multe zodii. Leii par de neoprit, Taurii trebuie să gestioneze conflicte în relații, iar Fecioarele au parte de câștiguri financiare. Lorina, astrologul Click! prezintă previziunile complete pentru toate semnele zodiacale.

Berbec

Iubire - Împărtășiți-vă sentimentele. Planificați o seară intimă și stați de vorbă cu cei dragi.

Sănătate - Consumați produse proaspete. Luați vitamine din surse naturale. Eliminați substanțele chimice, dar și proastele obiceiuri.

Bani - Ce ați economisit, o să cheltuiți într-un impuls de moment. Atenție la stres și la ce poate declanșa nevoi compulsive.

Taur

Iubire - Apar tensiuni în relații și unele prietenii se pot termina dacă lăsați mândria să preia controlul.

Sănătate - E bine să-i iertați pe cei care vă provoacă acum, să nu vă înfuriați, pentru a evita acumularea de toxine și gânduri negative.

Bani - Energia de competiție nu vă ajută, iar ego-ul și ambiționarea pentru cauzele fără finalitate sunt desuete.

Gemeni

Iubire - Dacă sunteți singur, căutați persoane creative care să vă dea voie să vă exprimați liber, fără să vă facă să vă simțiți sub lupă sau judecat.

Sănătate - Simțiți că vi se cer eforturi suplimentare pentru bunăstarea celor din jur și vă cam neglijați pe voi.

Bani - Vă dedicați în intregime muncii și activității zilnice și chiar dacă sunteți mai agitat, asta vă motivează și vă ține în priză.

Rac

Iubire - Intuiți clar ce vor partenerii să obțină de la voi și puteți negocia în cunoștință de cauză.

Sănătate - Reapar dureri sau mici probleme specific localizate de care sunteți conștient. Nu vă alarmați, căci sunt trecătoare!

Bani - Teama de a rata termenul vă împinge să acționați pripit, impulsiv, fără a lua în calcul realitatea obiectivă. Calmați-vă pentru evitarea pierderii!

Leu

Iubire - Ascultați ce spun prietenii dar treceți prin filtrul obiectivității.

Sănătate - Sunteți hipersensibil și e dificil să vă recăpătați optimismul. Aveți gijă la accidentări.

Bani - Amânați sesiunea de shopping. Cereți partenerului să se ocupe de coșul zilnic.

Fecioara

Iubire - Meditați asupra unei relații perimate și vă dă târcoale din ce în ce mai insistent gândul că ar trebui sa îi puneți capăt.

Sănătate - Nu neglijați afecțiunile osoase, iar dacă aveți probleme cu dantura, mergeți la stomatolog!

Bani - Dispuneți de suma necesară pentru a achiziționa ceva de valoare.

