Marți, 17 Martie 2026
Adevărul
Criza combustibilului perturbă ritualurile funerare sacre budiste din Thailanda. 70% din benzinării duc lipsă de anumiți carburanți

Deși Bangkokul dă asigurări că deține rezerve de combustibil pentru trei luni, realitatea din teren contrazice discursul oficial. Scenele de raționalizare și penuria tot mai vizibilă indică faptul că Thailanda resimte deja din plin șocul perturbărilor cauzate de conflictul din Orientul Mijlociu, fiind afectate inclusiv templele budiste care oficiază incinerări.

Criza combustibilului perturbă ritualurile funerare sacre budiste din Thailanda
Criza combustibilului perturbă ritualurile funerare sacre budiste din Thailanda

Agravarea penuriei de combustibil, cauzată de războiul din Orientul Mijlociu, amenință ceremoniile funerare sacre din Thailanda, unde templele budiste se luptă să obțină motorină pentru incinerări.

Abatele de la Wat Saman Rattanaram din provincia Chachoengsao, la aproximativ 80 de kilometri est de Bangkok, a avertizat că o suspendare a serviciilor de incinerare este o posibilitate reală. Unele benzinării au rămas fără combustibil, în timp ce altele permit vânzările doar operatorilor de vehicule.

„În peste 50 de ani, nu am mai văzut așa ceva”, a declarat Phra Ratchwachiraprachanart, starețul templului și guvernatorul provincial ecleziastic, într-un interviu telefonic, scrie Bloomberg. „Nu suntem doar noi. Multe temple se confruntă cu aceeași problemă.”

În obiceiurile budiste thailandeze, incinerarea urmează de obicei după mai multe nopți de incantații ale călugărilor. Multe crematorii folosesc motorină în cuptoarele lor, care sunt conectate la coșuri înalte care eliberează fum într-un ritual despre care se crede că ajută la ghidarea spiritelor spre rai.

Cu 200 de litri de motorină se fac doar două incinerări

Amenințarea la adresa serviciilor funerare subliniază gravitatea tot mai mare a deficitului de combustibil din Thailanda și din țările vecine din Asia de Sud-Est. Regiunea este puternic dependentă de importurile de petrol din Orientul Mijlociu, unde războiul SUA și Israelului împotriva Iranului a perturbat grav transporturile.

Wat Saman Rattanaram, cunoscut pentru o statuie gigantică a lui Ganesh, zeul hindus cu cap de elefant, mai are aproximativ 200 de litri de motorină, suficient pentru a efectua doar două incinerări, aproximativ media săptămânală, a declarat starețul.

Rapoarte similare au apărut din temple din întreaga Thailandă, de la Nakhon Phanom din nord-est până la unități din apropierea Bangkokului care oferă servicii gratuite de incinerare. În țările în care incinerarea este obișnuită, inclusiv India, unele temple au fost deja nevoite să suspende serviciile din cauza lipsei de combustibil.

70% dintre benzinării au anunțat că nu mai au anumiți combustibili

Templele găzduiesc majoritatea incinerărilor în Thailanda, majoritar budistă, însă îngrijorările tot mai mari legate de disponibilitatea și prețurile combustibililor au declanșat cozi lungi la benzinării. Multe puncte de vânzare au impus limite de achiziție pentru a preveni acumularea de provizii și cumpărăturile panicate.

Autoritățile thailandeze insistă că țara are suficiente provizii pentru a acoperi cererea de aproximativ trei luni, însă scenele de raționalizare și penurie sugerează că o națiune resimte deja presiunea perturbărilor legate de conflictul din Orientul Mijlociu.

Conform unui sondaj realizat de Ministerul Energiei în perioada 15-16 martie în aproximativ 1.500 de benzinării, aproximativ 10% s-au închis din cauza lipsei, în timp ce aproape 70% au raportat că au rămas fără anumiți combustibili.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Derapaj în Parlament. Câciu a bătut cu pumnul în masă și a strigat la președinta comisiei de buget: „Vreau răspuns!”
digi24.ro
image
Un fost star pop pare să fi descoperit elixirul tinereții. Cum arată bărbatul la 60 de ani | GALERIE FOTO
stirileprotv.ro
image
Patrick André de Hillerin: Pentru propaganda de la noi, cine nu vrea să fie criminal de război este trădător
gandul.ro
image
Statele Unite cer tuturor ambasadelor din lume să își revizuiască „imediat” măsurile de securitate
mediafax.ro
image
Maroc a câștigat la masa verde Cupa Africii pe Națiuni! Decizie fără precedent în istoria fotbalului!
fanatik.ro
image
Donald Trump ordonă cea mai mare operațiune de comando din istorie pentru a elimina uraniul ascuns a Iranului
libertatea.ro
image
Răspunsul lui Trump pentru aliații din NATO, după ce aceștia au refuzat misiunea din Strâmtoarea Ormuz
digi24.ro
image
Cuplul se desparte! Nu a putut trece peste momentul de infidelitate cu Dan Alexa?
gsp.ro
image
Fără precedent! După 67 de ani, Donald Trump scrie: ”Al 51-lea stat” pentru SUA?!
digisport.ro
image
Harta Europei se modifică: a început construcția tărâmului-minune care va controla fluxul de energie al viitorului
stiripesurse.ro
image
Furie într-un paradis turistic european unde ar urma să fie mutați sute de deținuți periculoși. "Nu vrem să devenim Insula Diavolului"
antena3.ro
image
"Anul Nadiei Comăneci", sărbătorit la Bruxelles. Se împlinesc 50 de ani de la primul 10 perfect
observatornews.ro
image
Andreea Popescu nu și-a mai putut stăpâni lacrimile în public. Fosta soție a lui Rareș Cojoc, devastată după ce a fost prinsă cu Dan Alexa
cancan.ro
image
Ministrul muncii, mesaj pentru 2.800.000 pensionari. Avem 1.000.000.000 lei în plus pentru pensii în aprilie
newsweek.ro
image
Ioana Tamaş, super hot la sală. Soția lui Gabi Tamaş e într-o formă fizică spectaculoasă
prosport.ro
image
Cât te costă, de fapt, o zi obișnuită în România, de dimineața până seara, dacă mergi la serviciu. Calcul complet de la cafea la transport
playtech.ro
image
Legenda lui Dinamo, salvată de la moarte de doctorul Sorin Oprescu! Ce s-a întâmplat. „Faceți-i parastasul!”
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Fără dubii: cum l-au numit arabii pe Cosmin Olăroiu, după ce a deschis portbagajul mașinii și i-a lăsat pe toți fără cuvinte
digisport.ro
image
Un amiral de rang înalt dezvăluie că forțele SUA nu lovesc doar navele de război iraniene
stiripesurse.ro
image
ULTIMA ORĂ Dan Petrescu a suferit o intervenție de urgență. În ce stare se află fostul antrenor al CFR Cluj
kanald.ro
image
Dan Petrescu a fost operat de urgență! Care este starea antrenorului de fotbal: „Îi ținem pumnii”
wowbiz.ro
image
EXCLUSIV. Ministrul Muncii a dat în direct vestea aşteptată de 2,8 milioane de pensionari
romaniatv.net
image
Donald Trump, ultimatum pentru NATO! Amenințări directe: Greșeală foarte prostească
mediaflux.ro
image
Cuplul se desparte! Nu a putut trece peste momentul de infidelitate cu Dan Alexa?
gsp.ro
image
Prima soție a lui Călin Georgescu rupe tăcerea, după 20 de ani de la divorț. Daniela a avut o căsnicie de calvar. Candidatul la prezidențiale își bătea soția: „Devine periculos să spun ceva”
actualitate.net
image
Trei români arestați în Germania după ce au încercat faimoasa metodă „acoperișul”. Cât au cerut aceștia victimei de 90 de ani pentru o oră și jumătate de muncă
actualitate.net
image
Satul din România unde a fost descoperit un cimitir roman cu aproape 30 de morminte. Arheologii sunt uimiți
click.ro
image
„Cum își permit oamenii să aibă copii?” Dezbaterea lansată de o româncă după ce a calculat cheltuielile pe care le are cu partenerul
click.ro
image
Cele patru zodii care primesc o veste neașteptată la finalul lunii martie. Viața lor va căpăta din nou culoare
click.ro
fostul Prinț Andrew, Jeffrey Epstein foto Profimedia jpg
"Piața de carne" din conacul Epstein. Mărturii din infern: "Libidinosul Andrew mi-a măsurat sânii când aveam 17 ani"
okmagazine.ro
Michelle Pfeiffer foto Profimedia jpg
Obiceiul zilnic care o menține pe Michelle Pfeiffer tânără la 67 de ani! „E cel mai bun lucru!”
clickpentrufemei.ro
Vizita de lucru a lui Nicolae Ceauşescu în unităţile agricole ale județului Constanţa, la 1 iulie 1972 (© „Fototeca online a comunismului românesc”, cota: 73/1972)
O „minune” a zootehniei comuniste: porcul de o tonă
historia.ro
