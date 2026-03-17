Criza combustibilului perturbă ritualurile funerare sacre budiste din Thailanda. 70% din benzinării duc lipsă de anumiți carburanți

Deși Bangkokul dă asigurări că deține rezerve de combustibil pentru trei luni, realitatea din teren contrazice discursul oficial. Scenele de raționalizare și penuria tot mai vizibilă indică faptul că Thailanda resimte deja din plin șocul perturbărilor cauzate de conflictul din Orientul Mijlociu, fiind afectate inclusiv templele budiste care oficiază incinerări.

Agravarea penuriei de combustibil, cauzată de războiul din Orientul Mijlociu, amenință ceremoniile funerare sacre din Thailanda, unde templele budiste se luptă să obțină motorină pentru incinerări.

Abatele de la Wat Saman Rattanaram din provincia Chachoengsao, la aproximativ 80 de kilometri est de Bangkok, a avertizat că o suspendare a serviciilor de incinerare este o posibilitate reală. Unele benzinării au rămas fără combustibil, în timp ce altele permit vânzările doar operatorilor de vehicule.

„În peste 50 de ani, nu am mai văzut așa ceva”, a declarat Phra Ratchwachiraprachanart, starețul templului și guvernatorul provincial ecleziastic, într-un interviu telefonic, scrie Bloomberg. „Nu suntem doar noi. Multe temple se confruntă cu aceeași problemă.”

În obiceiurile budiste thailandeze, incinerarea urmează de obicei după mai multe nopți de incantații ale călugărilor. Multe crematorii folosesc motorină în cuptoarele lor, care sunt conectate la coșuri înalte care eliberează fum într-un ritual despre care se crede că ajută la ghidarea spiritelor spre rai.

Cu 200 de litri de motorină se fac doar două incinerări

Amenințarea la adresa serviciilor funerare subliniază gravitatea tot mai mare a deficitului de combustibil din Thailanda și din țările vecine din Asia de Sud-Est. Regiunea este puternic dependentă de importurile de petrol din Orientul Mijlociu, unde războiul SUA și Israelului împotriva Iranului a perturbat grav transporturile.

Wat Saman Rattanaram, cunoscut pentru o statuie gigantică a lui Ganesh, zeul hindus cu cap de elefant, mai are aproximativ 200 de litri de motorină, suficient pentru a efectua doar două incinerări, aproximativ media săptămânală, a declarat starețul.

Rapoarte similare au apărut din temple din întreaga Thailandă, de la Nakhon Phanom din nord-est până la unități din apropierea Bangkokului care oferă servicii gratuite de incinerare. În țările în care incinerarea este obișnuită, inclusiv India, unele temple au fost deja nevoite să suspende serviciile din cauza lipsei de combustibil.

70% dintre benzinării au anunțat că nu mai au anumiți combustibili

Templele găzduiesc majoritatea incinerărilor în Thailanda, majoritar budistă, însă îngrijorările tot mai mari legate de disponibilitatea și prețurile combustibililor au declanșat cozi lungi la benzinării. Multe puncte de vânzare au impus limite de achiziție pentru a preveni acumularea de provizii și cumpărăturile panicate.

Autoritățile thailandeze insistă că țara are suficiente provizii pentru a acoperi cererea de aproximativ trei luni, însă scenele de raționalizare și penurie sugerează că o națiune resimte deja presiunea perturbărilor legate de conflictul din Orientul Mijlociu.

Conform unui sondaj realizat de Ministerul Energiei în perioada 15-16 martie în aproximativ 1.500 de benzinării, aproximativ 10% s-au închis din cauza lipsei, în timp ce aproape 70% au raportat că au rămas fără anumiți combustibili.