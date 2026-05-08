Polițiștii locali din București au salvat vineri, 8 mai, opt boboci de rață rătăciți în intersecția de la Eroii Revoluției. Puii au fost preluați și duși la Fundația Visul Luanei, specializată în îngrijirea animalelor sălbatice.

„Micuții erau în intersecția de la Eroii Revoluției și norocul a făcut să fie văzuți de polițiștii de la Brigada Rutieră. Erau în pericol să fie călcați de mașini. I-au sunat pe colegii de la Poliția Locală a Municipiului București iar Marian, un agent cu experiență pe zona de animale, s-a dus imediat la fața locului”, transmite Primăria Capitalei într-un comunicat.

Instituția adaugă că rața-mamă era în zonă, așa că au fost chemați în ajutor și cei de la Autoritatea pentru Supravegherea și Protecția Animalelor București (ASPA). Din nefericire, rața a fugit.

„Puii au fost duși la Fundaţia Visul Luanei, specializată în faună sălbatică. Vor fi îngrijiți până când vor putea fi eliberați. Sunt prea mici ca să se descurce singuri în natură.”

Primăria transmite că, în luna mai, multe păsări ies cu puii din cuib, iar bobocii ajung uneori în locuri periculoase, inclusiv printre mașini.

De aceea, îi sfătuiește pe cetățenii care văd animale dezorientate, rănite sau aflate în pericol, să sune la 021/9752.