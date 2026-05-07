Patru persoane rănite după ce un tramvai a deraiat în Capitală și a lovit un stâlp

Un tramvai a deraiat, joi seară, pe strada Valea Cascadelor din București, iar ulterior o porțiune a garniturii a lovit un stâlp. Patru persoane au fost transportate la spital.

În tramvai se aflau aproximativ 20 de călători, dintre care 6 persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale. Patru persoane au fost transportate la spital.

ISU a intervenit cu o autospecială de stingere cu modul de descarcerare şi 4 echipaje de prim-ajutor.

STB spune că accidentul a avut loc în jurul orei 17:55, pe Strada Valea Cascadelor, până la intersecția cu Bulevardul Preciziei, unde un tramvai al liniei 25 a deraiat. Tramvaiul circula pe sensul către CFR Progresul.

Din primele informații, unul dintre boghiuri s-a deplasat de pe axul căii de rulare, iar tramvaiul a avariat un stâlp de susținere a rețelei electrice.

”Echipele de intervenție ale STB au fost mobilizate de urgență la fața locului, fiind luate măsuri pentru devierea circulației și înființarea unei linii navetă 625, între Depoul Militari și Răzoare, pentru preluarea călătorilor. Linia 25 este deviată și circulă pe traseul de bază între CFR Progresul, până la intersecția Bulevardului Timișoara cu Bulevardul Doina Cornea (fostul Vasile Milea), apoi pe un traseu modificat până la Gara Basarab. O comisie tehnică a fost constituită pentru analizarea circumstanțelor producerii deraierii și stabilirii cauzei. Ne cerem scuze călătorilor pentru disconfortul creat și îi asigurăm că depunem toate eforturile pentru reluarea circulației în condiții de siguranță”, anunță STB.