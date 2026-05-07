Un anunț de angajare pentru ucenic lăcătuș a devenit viral online. Salariul a stârnit zeci de reacții: „Când mă înlocuiește AI-ul, sunt primul la ușă”

Un anunț de angajare publicat pe platforma Reddit a devenit viral, după ce un angajator a anunțat că recrutează un ucenic lăcătuș pentru un post în zona Iancului din Capitală. Postul este plătit cu un salariu de 5.500 de lei după perioada de probă.

Postarea, intitulată simplu „Caut ucenic(ă) lăcătuș. Salariu: 5.500 RON (după probă). Metrou Iancului (Sector 3)”, a atras atenția comunității online și a generat zeci de comentarii, de la aprecieri sincere și interes real pentru ofertă, până la ironii despre mediul corporatist și viitorul locurilor de muncă în era automatizării.

Mulți utilizatori au salutat inițiativa, considerând că astfel de oportunități sunt din ce în ce mai rare într-o piață a muncii dominată de joburi de birou.

„Mai rar să citesc un anunț de ofertă de job și să îmi spun ‘ce tare’. Multă baftă celor care aplică, și multă baftă să găsești un colaborator de încredere și de durată!”, a comentat un utilizator Reddit.

Reacțiile au scos la iveală și frustrările unor angajați din corporații, care au privit oferta ca pe o posibilă alternativă profesională. „Ne auzim după ce mă dau afară din corporație”, a scris ironic un internaut, în timp ce altul a glumit: „Când mă înlocuiește AI-ul, sunt primul la ușă”.

