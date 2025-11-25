Video O tânără a fost spulberată de o basculată chiar sub ochii logodnicului, în timp ce traversa strada. Momentul impactului e cutremurător

Un cumplit accident a avut loc luni, 24 noiembrie, pe DN 73, în localitatea Micești. O tânără a murit spulberată de o basculantă, în timp ce traversa regulamentar strada.

În imaginile surprinse de o cameră de bord se vede cum basculanta, care circula pe banda întâi, a schimbat brusc direcția și a intrat pe banda a doua, unde a izbit în plin un autoturism care oprise regulamentar la trecere, potrivit Ancheta online.

Mașina a fost proiectată pe contrasens iar mastodontul a lovit mortal o tânără care se angajase în traversarea drumului.

Femeia, în vârstă de 32 de ani, din comuna Slimnic, județul Sibiu, a murit sub ochii logodnicului său, care o aștepta în mașină, scrie sursa citată.

Potrivit surselor Ancheta, tânăra, reprezentant de vânzări, se afla în localitatea Micești în interes de serviciu.

Un voluntar SMURD a încercat să o resusciteze până la sosirea echipajelor medicale, însă femeia nu a mai putut fi salvată.

De producerea tragediei se face vinovat șoferul basculantei, un bărbat din județul Argeș.

„Din verificările preliminare, efectuate de polițiștii Serviciului Rutier Argeș, s-a stabilit că un bărbat de 47 de ani, din Mihăești, care conducea un autocamion (b,asculantă, cu încărcătură), pe DN 73, pe raza localității Micești, din direcția Mioveni spre Pitești, în împrejurări care vor fi stabilite prin cercetări, posibil pe fondul neasigurării corespunzătoare la schimbarea benzii, respectiv de pe banda 1 pe banda 2, a acroșat un autoturism, condus în aceeași direcție de un bărbat de 47 de ani, din Pitești, care se afla oprit la trecerea pentru pietoni, pe care l-a proiectat pe sensul opus de mers. După impactul cu autoturismul, autocamionul a acroșat o femeie de 32 de ani, din comuna Slimnic, județul Sibiu, care era angajată în traversarea drumului. În urma evenimentului, femeia de 32 de ani a suferit leziuni în urma cărora a survenit decesul”, transmite IPJ Argeș.

Cei doi șoferi au fost testați cu aparatul etilotest, iar rezultatele au arătat că nu consumaseră alcool.

Oamenii legii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă, iar cercetările continuă pentru stabilirea cu exactitate împrejurările în care s-a produs tragedia.

