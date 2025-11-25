Accident în lanț pe A2, între Medgidia și Cernavodă: șapte mașini implicate, trei persoane sunt rănite

Un accident rutier grav a avut loc marți, 25 noiembrie, pe Autostrada A2, sensul către București. Șapte autoturisme au fost implicate.

În urma impactului, trei persoane au fost rănite, toate fiind conștiente și cooperante. Este vorba de doi adulți și un minor, a anunțat ISU Dobrogea.

Accidentul s-a produs între Medgidia și Cernavodă.

La fața locului intervin mai multe echipaje de urgență, printre care SMURD B2 Cernavodă, ASAS și ATPVM Medgidia, precum și Serviciul de Ambulanță Județean (SAJ).

Investigațiile pentru stabilirea cauzelor accidentului sunt în desfășurare.

Știre în curs de actualizare...