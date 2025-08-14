Minivacanța de Sfânta Maria: programul evenimentelor din București în weekend-ul prelungit

Capitala oferă în minivacanța de Sfânta Maria o paletă largă de evenimente pentru toate gusturile: proiecții de filme în aer liber, plimbări cu bărcuțe pe Dâmbovița, ceremonii de Ziua Marinei, spectacole de teatru, concerte, petreceri și expoziții.

Plimbare cu barca pe Dâmbovița

Sâmbătă, 16 august, evenimentul „Plimbări pe Dâmbovița” revine în Capitală, astfel că bucureștenii se vor putea bucura de curse cu caiacul, SUP-ul, canoea sau cu bărcile din flota DAD pe râul Dâmbovița.

Programul este între orele 18:00 și 21:00, iar accesul este gratuit. Punctul de pornire este Debarcaderul Națiunilor Unite

„Cinema Sub Stele”

Proiectul „Cinema Sub Stele” continuă până în luna septembrie, oferind seri de film în aer liber. În perioada 15–17 august, proiecțiile au loc în Parcul Liniei, de la ora 20:30.

Programul filmelor din acest weekend:

* Vineri, 15 august – Maria (2024, 124 min., cu Angelina Jolie, biografic, dramă);

* Sâmbătă, 17 august – Dune: Partea II / Dune: Part Two (2024, 166 min., cu Timothée Chalamet, Zendaya, acțiune, SF);

* Duminică, 17 august – Întors pe dos 2 / Inside Out (2024, 100 min., cu Amy Poehler, animație).

Proiecții de film

Pentru cinefili, Cinema Europa găzduiește „Feel-Good Weekend”, cu șase filme menite să aducă zâmbetul pe buze, programate în fiecare zi a weekendului, de la ora 17:00.

Evenimente de Ziua Marinei

Deși este sărbătorită în mod tradițional la Constanța, Ziua Marinei Române aduce în perioada 11-15 august activități și în București.

Vineri, 15 august, între orele 9:00 și 10:00, la Monumentul Eroilor Marinari din Parcul „Regele Mihai I” are loc o ceremonie militară și religioasă dedicată marinarilor căzuți la datorie.

Spectacole de operă și teatru

Weekendul prelungit oferă şi un program variat de spectacole de teatru: comedii, drame și piese clasice.

Vineri, 15 august

* „Divorț în ziua nunții”, Teatrul Roșu – 19:30

* „Noi 4”, Teatrul Național Ion Luca Caragiale – Terasa și Amfiteatrul în aer liber – 21:00

* „Epoca de Aur”, FF Theatre – 20:00

Sâmbătă, 16 august

* „Ca-n cer”, Teatrul Național Ion Luca Caragiale – Sala Atelier – 16:00

* „Frumoasa călătorie a urșilor panda povestită de un saxofonist care avea o iubită la Frankfurt”, Teatrul Național Ion Luca Caragiale – Sala Atelier – 18:30

* „Nițel prea infidel”, Teatrul Roșu – 19:30

* „Bărbați care salvează femei”, Teatrul de Artă București – 19:30

* „Funeralii fericite”, FF Theatre – 20:00

* „Iubirea perfectă”, Teatrul Național Ion Luca Caragiale – Sala Atelier – 20:00

* „Jubileul unei bănci private” (după „Jubileul” de Anton Pavlovici Cehov), Teatrul Național Ion Luca Caragiale – Sala Atelier – 20:30

Duminică, 17 august

* „Frumosul și Bestiile”, FF Theatre – 15:00

* „Burlac la 40 de ani”, Teatrul Roșu – 18:00

* „Fază lungă”, Teatrul în Culise – 19:00

* „Cum se duce totul dracu’”, FF Theatre – 20:00

* „Carnavalul vacanței”, Teatrul Național Ion Luca Caragiale – Terasa și Amfiteatrul în aer liber – 20:00

Concerte

Iubitorii de muzică au şi ei de unde alege, dacă vor să-şi petreacă minivacanţa în Capitală.

Vineri, 15 august

* The Magnifics #live – Retro Night #PeTerasă, Berăria H – 20:30

* Vox, Hard Rock Cafe – 21:30

Sâmbătă, 16 august

* Concert de muzică sacră cu Arlinda Morava, Muzeul Municipiului București – Palatul Suțu – 16:30

* Seară grecească cu Mihalis Greek Show, Terasa Florilor – 20:00

* Fane Dumitrache & taraf #PeTerasă, Berăria H – 20:30

* Moon Band, Hard Rock Cafe – 21:30

Petreceri

Pentru cei care vor să să se distreze, programul include petreceri tematice în mai multe cluburi și localuri, dar și Festivalul cu Pește și Fructe de Mare la Berăria H, organizat zilnic între 15 și 17 august.

Vineri, 15 august

* Festival cu Pește și Fructe de Mare, Berăria H – 12:00

* Scoici & Pește | Aligoté & Rosé, Corks Cozy Bar – 19:00

* Petrecere de Sf. Maria, Paque Bistro & More – 21:00

* La Dolce Notte, Gilda Music Lounge – 22:00

* PW x Tonomat Records • Carl Finlow pres. Random Factor live, Dragoș Ilici, Prichindel, Platforma Wolff – 22:00

Sâmbătă, 16 august

* Festival cu Pește și Fructe de Mare, Berăria H – 12:00

* Jorj Summer Beats, Moss Farai, D:Moods, JORJ Restaurant – 17:00

* Terminal Rooftop Party, Grand Hotel Bucharest – 18:00

* ctrl nights: the sun & matei, Control Club – 22:00

* PW Open Air • Khidja (all night long), Platforma Wolff – 22:00

* Without You, I’m Nothing Party by Remi, B52 The Club – 22:00

* Sunkissed Rituals, Gilda Music Lounge – 22:00

Duminică, 17 august

* Festival cu Pește și Fructe de Mare, Berăria H – 12:00

Expoziții

Şi muzeele din Capitală își așteaptă vizitatorii cu expoziții diverse în minivacanţa de Sfânta Maria.

Vineri, 15 august

* „Frecvența Mann”, Muzeul Național al Literaturii Române – 10:00

* „Un minut pentru tine, o viață pentru ei”, Muzeul Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa” – 10:00

* „România Agfacolor. 1940-1948”, Palatul Suțu – 10:00

* „Răsucirea. Triumful provinciei, amurgul imperiilor”, MNAC – 11:00

* „Linii paralele. Aventuri ale modernității în Croația 1949 – 1998”, MNAC – 11:00

* „Valentin Scărlătescu. Apocalipsis Cum Figuris”, MNAC – 11:00

* „Kazimir Malevich – Supraviețuiri”, MNAC – 11:00

* „Splashhh, POINT” – 11:00

Sâmbătă, 16 august

* „Un minut pentru tine, o viață pentru ei”, Muzeul Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa” – 10:00

* „România Agfacolor. 1940-1948”, Palatul Suțu – 10:00

* „Răsucirea. Triumful provinciei, amurgul imperiilor”, MNAC – 11:00

* „Linii paralele. Aventuri ale modernității în Croația 1949 – 1998”, MNAC – 11:00

* „Valentin Scărlătescu. Apocalipsis Cum Figuris”, MNAC – 11:00

* „Kazimir Malevich – Supraviețuiri”, MNAC – 11:00

* „Splashhh, POINT” – 11:00

Duminică, 17 august

* „Frecvența Mann”, Muzeul Național al Literaturii Române – 10:00

* „Un minut pentru tine, o viață pentru ei”, Muzeul Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa” – 10:00

* „România Agfacolor. 1940-1948”, Palatul Suțu – 10:00

* „Răsucirea. Triumful provinciei, amurgul imperiilor”, MNAC – 11:00

* „Linii paralele. Aventuri ale modernității în Croația 1949 – 1998”, MNAC – 11:00

* „Valentin Scărlătescu. Apocalipsis Cum Figuris”, MNAC – 11:00

* „Kazimir Malevich – Supraviețuiri”, MNAC – 11:00

* „Splashhh, POINT” – 11:00