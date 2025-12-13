Video Cum a ajuns un Jaguar într-un bazin de înot: 20 de persoane se aflau în piscină

Un incident spectaculos a avut loc în orașul La Ciotat, din sudul Franței. O femeie de 38 de ani a pierdut controlul autoturismului pe care îl conducea în parcarea piscinei municipale și a ajuns, cu tot cu mașină, în bazinul principal al complexului acvatic.

Șoferița ar fi confundat pedala de frână cu cea de accelerație. Autoturismul, un Jaguar, a trecut cu viteză printre copaci, a rupt gardul de protecție și a străpuns fațada de sticlă a clădirii, oprindu-se pe fundul piscinei, sub privirile șocate ale înotătorilor aflați în interior.

În mașină se afla și fiica femeii, în vârstă de cinci ani. Intervenția rapidă a celor doi salvamari prezenți în incintă a fost decisivă: atât cele două ocupante ale vehiculului, cât și aproximativ 20 de persoane aflate în bazin în acel moment, au scăpat nevătămate. Femeia și copilul au fost transportate ulterior la spital, în stare de șoc.

„Mașina a trecut prin întreaga curte din față și a spart ferestrele tip bovindou înainte de a se opri în bazin”, a declarat Pierre Nicolini, director general de servicii al orașului La Ciotat, citat de RTL.

Autoritățile se confruntă acum cu o operațiune dificilă: scoaterea autoturismului din bazinul de 25 de metri.

Potrivit pompierilor, va fi necesară o macara, iar o parte din fațada clădirii va trebui demontată, existând riscul unor pagube suplimentare.

Piscina municipală va rămâne închisă timp de mai multe săptămâni, pentru repararea fațadei, a ferestrelor avariate și a gardului distrus în urma accidentului.