search
Miercuri, 15 Aprilie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Startul lucrărilor propriu-zise la metroul din Cluj, amânat pe termen nedefinit. Specialist: „Deschiderea va fi la Paștele cailor”

0
0
Publicat:

La aproape 3 ani de la semnarea contractului de către Primăria Cluj-Napoca pentru realizarea primei magistrale de metrou a orașului, lucrările principale nu au început. Livrate la finele anului 2024, cele două utilaje TBM destinate forajelor nu au fost puse în funcțiune în condițiile în care nici măcar structura specială din care ar trebui acestea lansate, numită PLS (Pit Launch Structure), nu este finalizată. 

Emil Boc. FOTO: Arhivă
Cluj-Napoca a devenit, pe parcursul ultimului deceniu, o victimă a propriului succes economic, universitar și imobiliar. Zeci de mii de oameni au ales să se mute definitiv în orașul de pe Someș, atrași de o industrie IT înfloritoare, de universități de prestigiu și de promisiunea unui nivel de trai la standarde occidentale. 

Această dezvoltare accelerată a venit la pachet și cu efecte perverse, cum ar spune sociologii. Comuna Florești, transformată practic într-o extensie urbană a orașului, a devenit un veritabil dormitor uriaș pentru forța de muncă. În fiecare dimineață, artera principală care leagă cele două localități devine scena unor ambuteiaje de coșmar. Oamenii pierd ore întregi blocați în autoturismele personale sau înghesuiți în autobuzele supraaglomerate. În fața acestei crize majore de mobilitate, administrația locală condusă de Emil Boc a venit cu o promisiune colosală, prezentată ca soluția definitivă: un metrou ultra-modern.

În lungime de 21 km, prima magistrală de metrou din afara Capitalei ar trebui să cuprindă 19 stații, având o capacitate de transport, la un interval de 90 secunde, de 15.200/21.600 pasageri / oră și sens.

Traseul liniei de metrou va începe din zona nouă rezidențială din Florești. Primele trei stații vor deservi zone de locuințe de densitate medie din Florești, iar apoi stațiile 4 și 5 vor deservi zone multifuncționale într-o dinamică dezvoltare, desfășurate în jurul ancorelor viitorul spital regional de urgență și respectiv centrul comercial Vivo. Stațiile 6, 7 și 8 vor deservi cartierul Mănăștur (cea mai densă zonă de locuințe din oraș), iar apoi linia va urma magistrala rutieră vest-est, traversând centrul orașului, până la Piața Mărăști.

De aici, o ramură a liniei va continua înspre zona industrială Muncii, asigurând și legătura cu calea ferată și viitorul serviciu de tren metropolitan, iar o altă ramură va deservi cartierele Gheorgheni și Sopor, unde va fi amplasat și Depoul suprateran. Întreaga linie va fi în subteran, cu excepția racordului de tranziție de lângă depou.

Contractul pentru acest proiect a fost încheiat în mai 2023 cu o asociere formată din Gulermak, Alstom și Arcada. Durata înțelegerii este de 8 ani, în timp ce valoarea este de 8,6 miliarde lei. O parte din suma necesară, 1,5 miliarde de lei, ar fi trebuit alocată prin Planul Național de Redresare și Reziliență, însă în cele din urmă proiectul a fost eliminat din acest program de finanțare din cauza întârzierilor. 

Primăria Cluj-Napoca nu oferă niciun termen pentru lansarea TBM-urilor

Într-un punct de vedere transmis la solicitarea „Adevărul”, Primăria Cluj-Napoca precizează că cele două utilaje de foraj TBM (Tunnel Boring Machine), cunoscute popular sub denumirea de „cârtițe”, au fost livrate în anul 2024, fiind conservate în șantier, însă nu oferă niciun termen precis despre punerea în funcțiune a acestora.

„Cele două utilaje TBM au fost livrate în 2024 și se află în prezent în organizarea de șantier din Florești, unde sunt păstrate în condiții tehnice controlate, conform cerințelor producătorului și standardelor aplicabile acestui tip de echipamente. Componentele beneficiază de măsuri specifice de conservare, protecție și monitorizare, iar operațiunile de mentenanță sunt realizate în regim specializat, astfel încât utilajele să fie pregătite pentru etapele următoare de montaj și punere în funcțiune. În această etapă, calendarul de asamblare și momentul începerii forajelor sunt corelate direct cu finalizarea etapelor tehnice premergătoare, inclusiv proiectarea, execuția structurilor necesare lansării și celelalte condiții operaționale specifice unui proiect de această complexitate. Din acest motiv, nu ar fi responsabil să avansăm o dată precisă înainte ca toate aceste condiții să fie integral îndeplinite”, a transmis Primăria Cluj-Napoca pentru „Adevărul”.

Întrebați despre sursa de finanțare a proiectului, în contextul în care alocările prin PNRR au dispărut, reprezentanții municipalității evită de asemenea să ofere detalii complete.

Când încep săpăturile la metroul din Cluj. Emil Boc: „Se lucrează constant pe șantier”

„În ceea ce privește finanțarea, vă comunicăm că acest proiect are finanțarea asigurată. Aspectele referitoare la structura de finanțare a proiectului, alocările bugetare și situația plăților sunt comunicate periodic, prin canale oficiale, inclusiv pe pagina de internet a Primăriei municipiului Cluj-Napoca”, spun reprezentanții primăriei.

Ionuț Ciurea, Pro Infrastructură: „Compania turcă face ce vrea cu beneficiarul”

Însă, dincolo dincolo de declarațiile oficiale, realitatea este mult mai crudă. Ionuț Ciurea, președintele Asociației Pro Infrastructură, a explicat că în acest moment nici măcar structura specială din care ar trebui acestea lansate cele două „cârtițe”, numită PLS (Pit Launch Structure), nu este finalizată.

„Pe metroul din Cluj am spus încă de anul trecut: din momentul în care ai început lucrările efective, dacă totul merge normal, îți ia aproximativ 9 luni să finalizezi PLS-ul, adică structura din care lansezi TBM-ul. Și asta în condițiile în care totul e pregătit în spate. Dar nu e suficient să ai TBM-ul. Trebuie să-l poți alimenta, consumă cât un orășel. Nu e o chestiune trivială să-l «bagi în priză». Ai nevoie și de o sursă constantă de apă, dar și de soluții pentru evacuarea apei uzate. Sunt lucruri tehnice complexe, nu detalii minore. Din ce știm noi, aceste aspecte nu sunt rezolvate. Chiar dacă mâine ar fi gata PLS-ul și TBM-ul ar fi asamblat, nu ar putea fi lansat fără aceste infrastructuri. Și nici nu e clar dacă toate componentele TBM-urilor au ajuns la Cluj. Din ce se vede, inclusiv din imagini, pare că nu sunt toate. În plus, nu există nici spațiul necesar pentru asamblare. Iar asamblarea în sine durează. Sunt multe lucrări care trebuie făcute înainte de lansare, motiv pentru care nici nu există un termen clar”, a explicat Ionuț Ciurea, într-o declarație acordată pentru „Adevărul”.

Strategia corectă de construcție a unui sistem de metrou implică o sincronizare tehnică perfectă. Efortul de foraj al tunelului principal trebuie corelat obligatoriu cu etapa de construcție prealabilă a stațiilor subterane pe traseu. Dacă stațiile pasagerilor nu sunt excavate și pregătite structural înainte ca utilajul de foraj să ajungă la ele în subteran, costurile financiare explodează instantaneu, la fel și riscurile de prăbușire.

„Ca să lansezi TBM-ul ai nevoie de trei lucruri: PLS-ul finalizat, TBM-ul complet și funcțional și lucrări începute la stațiile din față. Despre ultimul punct se vorbește foarte puțin. Nu poți să dai drumul TBM-ului fără să ai pregătite stațiile unde va ajunge. Altfel, vei fi nevoit să sapi stațiile ulterior, ceea ce este mult mai scump, mai complicat și mai riscant. La Cluj nu s-a început nimic la stații. În schimb, la Magistrala 6 din București, lucrările la stații sunt deja în derulare înainte ca TBM-ul să avanseze semnificativ”, a explicat Ciurea.

Ce spune Emil Boc despre lucrările la metroul clujean: „Contractul este în derulare și în toamnă sosesc cârtițele”

De asemenea, președintele Asociației Pro Infrastructură susține că întârzierile sunt generate în principal din lipsa de expertiză a primăriei în a derula proiecte de anvergură.

„Din păcate, acolo compania turcă face ce vrea cu beneficiarul. Acesta este adevărul. L-am spus de multe ori: Primăria Cluj-Napoca nu are expertiza necesară pentru a derula un asemenea proiect. Și nu vorbim doar despre metrou. Uitați-vă la toate proiectele majore – centura, trenul metropolitan. Toate proiectele mari de infrastructură de transport derulate de primărie sunt gestionate dezastruos. Nu avem nimic personal cu Emil Boc, dar ne uităm la realitate: licitații peste licitații, probleme peste probleme. De aici derivă tot. Lipsa de expertiză”, a subliniat Ionuț Ciurea.

Deschiderea la „Paștele cailor”

Practic, în acest moment termenul contractual nu a început să se scurgă, așa că orice estimare privind deschiderea circulației este iluzorie.

„Cât despre deschiderea metroului, va fi la «Paștele cailor». Nu depinde doar de săpături. Mai sunt trenurile, nu există licitație. Mai sunt finisajele, instalațiile, șina, sistemele de semnalizare. Metroul va fi automat, fără mecanic, ceea ce implică și mai multe teste. Doar testarea poate dura între 3 și 6 luni”, a arătat Ionuț Ciurea.

În aceste condiții, un singur lucru este cert. Termenul inițial de deschidere, anul 2031, evocat de Emil Boc în momentul semnării contractului, poate fi trecut la categoria „discutate și uitate”. 

Ghid de cumpărături

Partenerii noștri

loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

OK! Magazine

Click! Pentru femei

Click! Sănătate

