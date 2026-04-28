Victor Ponta vine la Interviurile Adevărul

Scumpirea biletelor de metrou, amânată de ministrul interimar al Transporturilor Radu Miruță

Ministrul interimar al Transporturilor, Radu Miruță, a amânat aplicarea Ordinului privind scumpirea biletelor de metrou, după ce „Adevărul” a semnalat semnarea acestuia de către ministrul demisionar Ciprian Șerban.

Cineva validează cartela de metrou
Scumpirea biletelor de metrou, amânată de ministrul interimar al Transporturilor Radu Miruță

Concret, ministrul Radu Miruță a emis marți un ordin prin care cere prorogarea cu 60 de zile a aplicării Ordinului emis de Ciprian Șerban chiar în ziua în care și-a dat demisia, prin care aproba majorarea tarifelor de călătorie cu metroul.

„Acest lucru se justifică prin necesitatea evaluării de către Metrorex a efectelor modificării tarifare propuse în elasticitatea cererii, distribuția modală a transportului pe raza Municipiului București și asupra obligațiilor europene privind calitatea aerului, precum și a efectelor socio-economice asupra populației”, se arată în documentul citat.

Totodată, până la finalul celor 60 de zile, Metrorex va furniza un plan de reducere de cheltuieli care să identifice acțiuni concrete, jaloane clare și efectele financiare de scădere a cheltuielilor pentru fiecare din acțiunile identificate, plan ce va avea un rezultat de cel puțin 10% reducere a bazei de cheltuieli și se va derula pe nu mai mult de 6 luni.

Analiza de prag tarifar, respectiv elasticitatea cererii la noul nivel de preț

Potrivit documentului publicat pe site-ul Ministerului Transporturilor, la nivelul propus de 7 lei pe călătorie, metroul riscă să devină comparabil cu costul serviciilor de ridesharing pe distanțe scurte (1–3 stații) și cu tariful Societății de Transport București pe trasee paralele cu abonament integrat.

„Se apropie astfel, de pragul la care substituția devine rațional economică pentru unele segmente de utilizatori.

Se solicită realizarea de către Societatea Metrorex S.A. a unei analize de prag tarifar bazată pe datele proprii de validare (distribuția efectivă pe tipuri de titluri și frecvență de utilizare), inclusiv un scenariu de sensibilitate a cererii la abonamentele lunare — titlul cu cea mai mare pondere în venituri (22,5%)”, se precizează în ordinul de prorogare.

Realizarea unui studiu de impact 

Pe de altă parte, ordinul emis de Radu Miruță arată că Regulamentul (UE) 2024/1679 privind rețeaua trans-europeană de transport (TEN-T revizuită), în vigoare de la 19 iulie 2025, impune statelor membre cu noduri urbane TEN-T — categorie din care face parte și Municipioul București — să adopte și să implementeze Planuri de Mobilitate Urbană Durabilă (PMUD).

Obiectivele PMUD București-Ilfov 2016-2030 includ creșterea ponderii transportului public în repartiția modală. În acest sens, Metrorex va realiza un studiu de impact al creșterii de 40% a tarifelor asupra ratei de adopție a transportului în comun la nivelul Municipiului București.

Totodată, România se află sub presiune în dosarul calității aerului în București. La 11 decembrie 2025, Comisia Europeană a decis o nouă sesizare a CJUE (IP/25/2955) pentru deficiențe în monitorizarea calității aerului, vizând PM2,5, SO₂ și NOx.

O potențială redirecționare a călătorilor de la metrou spre autoturisme personale și/sau servicii de ridesharing va agrava indicatorii de emisii. Studiul de impact al Societății Metrorex S.A. va evalua și efectele asupra calității aerului, urmare a creșterii tarifelor, respectiv a riscului de substituție cu alte modalități de transport pe raza Municipiului.

Evaluarea impactului social

Tariful per călătorie practicat de Societatea Metrorex S.A. a crescut de la 3 lei (august 2021) la 5 lei (ianuarie 2025) și este propus să crească la 7 lei pe parcursul anului 2026 — o creștere totală de +180%, se menționează în document.

Potrivit acestuia, societatea Metrorex S.A. va realiza un studiu de impact al acestor creșteri în contextul puterii reale de cumpărare a populației, luând în calcul atât evoluția salariului mediu, cât și nivelul inflației pe întreaga perioadă. Astfel, Metrorex va identifica obiectiv gradul de suportabilitate a creșterii tarifare propuse și efectele socio-economice la nivelul populației.

Amintim că „Adevărul” a scris recent că fostul ministru al Transporturilor, Ciprian Șerban (PSD), a comentat decizia de a majora tarifele la metrou chiar înainte de încheierea mandatului său, după decizia social-democraților de a-și retrage miniștrii din Guvern, sugerând că situația a fost inevitabilă.

Scumpirea biletelor de metrou anunțată de Metrorex declanșează un val de reacții în București, după ce compania a propus majorarea tarifului până la 7 lei pentru o călătorie, începând din mai 2026. Decizia a fost votată în Consiliul de Administrație și urmează să fie analizată de autorități.

După 40 de zile pe linia frontului ucrainean, soldaților „nu le mai pasă dacă supraviețuiesc”
digi24.ro
image
Se amână scumpirea biletelor de la metrou. Ministrul interimar de la Transporturi a pus proiectul în consultare publică
stirileprotv.ro
image
S-a declanșat MISIUNEA: „Susțin Bolojan!” Zeci de pagini și grupuri au apărut peste noapte. Conturi de boți, dedicate lui Bolojan
gandul.ro
image
Președintele Serbiei crede că România ar putea cădea „sub influența predominantă” a SUA.
mediafax.ro
image
Bogdan Andone a făcut anunțul momentului! Decizia luată de antrenorul lui FC Argeș, după ofertele primite
fanatik.ro
image
Șpan în motoare și kerosen care îngheață: detaliile năucitoare din dosarul afaceriștilor acuzați că au distrus flota de MiG-uri a României
libertatea.ro
image
Ilie Bolojan, la un pas să fie demis. Surse: PSD și AUR au strâns semnăturile necesare și depun azi moțiunea de cenzură. Ce urmează
digi24.ro
image
Imagini incredibile: Dan Alexa, repriză de box pe gazon!
gsp.ro
image
Sandra Izbașa, oprită de Poliție în trafic, în miez de noapte. "Hai, scoate și tu șprițul ăla" / "E sub scaun"
digisport.ro
image
Salariile mari sunt rare în România: peste 9.500 lei net te plasează în top 8% angajați bine plătiți (analiză)
stiripesurse.ro
image
Surpriză uriașă pentru o femeie care a crezut că și-a cumpărat un apartament cu debara. Când i-a deschis ușa a avut un șoc 
antena3.ro
image
Românii îşi reduc din apetitul pentru vacanţe, iar turismul intern începe să simtă o contracţie. Începutul sezonului ar putea fi unul dificil din prisma cererii scăzute. „Probabil va fi o vară pe care o vom ţine minte şi nu în sens bun“
zf.ro
image
A cincea zi când staţiile de alimentare rămân fără motorină. "Dezastru, domnule"
observatornews.ro
image
30 aprilie 2026: Ziua în care meteorologii Accuweather anunță un fenomen rarisim în București. Ce se întâmplă
cancan.ro
image
Pensiile nu vor mai ajunge pentru un trai decent. Românii, îndemnați să pună bani la ciorap. Avertisment dur
newsweek.ro
image
FOTO. Cât de frumoasă e femeia cu 22 de milioane de urmăritori pe Instagram
prosport.ro
image
Soveja, satul unic în Europa, a ars aproape complet. Era considerat staţiunea bogaţilor în timpul comunismului, Ceauşescu avea şi el aici o casă de vacanţă
playtech.ro
image
Gigi Becali a primit 100.000 euro pentru transferul lui Meme Stoica! Adevărul despre oferta din Emiratele Arabe Unite
fanatik.ro
image
Joc de rol: Ce ar face Băsescu sau Iohannis, în locul lui Nicușor Dan, la negocierea cu partidele, pentru a rezolva criza guvernamentală: ”Cred că ne dă istoria oarecare răspunsuri”
ziare.com
image
"48 de ore de nebunie!" E gata: italienii au făcut anunțul despre Inter, după scandalul uriaș de arbitraj izbucnit
digisport.ro
image
DOCUMENT Guvernul face publica ”Lista băieților deștepți din energie / AVIZE DE RACORDARE DE 80.000 de MW, de 10 ori puterea instalată a României / 318 firme au capital social sub 1.000 de lei. 78% nu aveau angajaţi
stiripesurse.ro
image
Ieșirea PSD de la guvernare: zestrea de care se despart social-democrații
cotidianul.ro
image
ULTIMA ORĂ: Şi-a dat DEMISIA din Guvern
romaniatv.net
image
Incident violent într-un avion Wizz Air în timpul zborului! O femeie, agresată de o mamă cu doi copii după o ceartă. Poliția a intervenit la aterizare
mediaflux.ro
image
Nadia Comăneci s-a întâlnit cu cel mai bogat om al planetei! Cele 3 cuvinte adresate „Zeiței de la Montreal”
gsp.ro
image
Ce s-a întâmplat exact când Nicolae Ceaușescu s-a întâlnit cu Părintele Arsenie Boca: „Vă vor cerne!"
actualitate.net
image
Antonia a izbucnit în lacrimi în direct la radio. Ce i-a spus Alex Velea a emoționat pe toată lumea. Până și Oana Zamfir a început să plângă (VIDEO)
actualitate.net
image
Adela Popescu, vacanță spectaculoasă alături de Radu Vâlcan. Unde au călătorit cei doi: „Să nu vă luați soț căruia îi place sportul!”
click.ro
image
Horoscop marți, 28 aprilie. Racii primesc bani, Leii au o perioadă stresantă, iar Peștii caută clipe de relaxare
click.ro
image
Cum a apărut Ioana Țiriac în vacanță. Imaginile cu fiica lui Ion Țiriac au atras toate privirile
click.ro
bărbat și femeie în anii 70 foto profimedia 0896515473 jpg
„Criminalul blondelor”, Ion Rîmaru a învățat de la tatăl lui cum să ucidă femei. De ce i se spunea „Vampirul din București”
okmagazine.ro
Rulouri cu sunca si dovlecei Sursa foto shutterstock 1148367677 jpg
Răsfăț sănătos și rapid. Rulouri cu șuncă și dovlecei, perfecte când ești pe fugă
clickpentrufemei.ro
Prova a epavei Ilovik-Paržine 1. În prim plan se vede încărcătura de bușteni și amfore (© Adriboats / L. Damelet, CNRS/CCJ)
O epavă romană veche de 2.200 de ani dezvăluie modul în erau erau construite și reparate navele antice
historia.ro
