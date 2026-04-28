Scumpirea biletelor de metrou, amânată de ministrul interimar al Transporturilor Radu Miruță

Ministrul interimar al Transporturilor, Radu Miruță, a amânat aplicarea Ordinului privind scumpirea biletelor de metrou, după ce „Adevărul” a semnalat semnarea acestuia de către ministrul demisionar Ciprian Șerban.

Concret, ministrul Radu Miruță a emis marți un ordin prin care cere prorogarea cu 60 de zile a aplicării Ordinului emis de Ciprian Șerban chiar în ziua în care și-a dat demisia, prin care aproba majorarea tarifelor de călătorie cu metroul.

„Acest lucru se justifică prin necesitatea evaluării de către Metrorex a efectelor modificării tarifare propuse în elasticitatea cererii, distribuția modală a transportului pe raza Municipiului București și asupra obligațiilor europene privind calitatea aerului, precum și a efectelor socio-economice asupra populației”, se arată în documentul citat.

Totodată, până la finalul celor 60 de zile, Metrorex va furniza un plan de reducere de cheltuieli care să identifice acțiuni concrete, jaloane clare și efectele financiare de scădere a cheltuielilor pentru fiecare din acțiunile identificate, plan ce va avea un rezultat de cel puțin 10% reducere a bazei de cheltuieli și se va derula pe nu mai mult de 6 luni.

Analiza de prag tarifar, respectiv elasticitatea cererii la noul nivel de preț

Potrivit documentului publicat pe site-ul Ministerului Transporturilor, la nivelul propus de 7 lei pe călătorie, metroul riscă să devină comparabil cu costul serviciilor de ridesharing pe distanțe scurte (1–3 stații) și cu tariful Societății de Transport București pe trasee paralele cu abonament integrat.

„Se apropie astfel, de pragul la care substituția devine rațional economică pentru unele segmente de utilizatori.

Se solicită realizarea de către Societatea Metrorex S.A. a unei analize de prag tarifar bazată pe datele proprii de validare (distribuția efectivă pe tipuri de titluri și frecvență de utilizare), inclusiv un scenariu de sensibilitate a cererii la abonamentele lunare — titlul cu cea mai mare pondere în venituri (22,5%)”, se precizează în ordinul de prorogare.

Realizarea unui studiu de impact

Pe de altă parte, ordinul emis de Radu Miruță arată că Regulamentul (UE) 2024/1679 privind rețeaua trans-europeană de transport (TEN-T revizuită), în vigoare de la 19 iulie 2025, impune statelor membre cu noduri urbane TEN-T — categorie din care face parte și Municipioul București — să adopte și să implementeze Planuri de Mobilitate Urbană Durabilă (PMUD).

Obiectivele PMUD București-Ilfov 2016-2030 includ creșterea ponderii transportului public în repartiția modală. În acest sens, Metrorex va realiza un studiu de impact al creșterii de 40% a tarifelor asupra ratei de adopție a transportului în comun la nivelul Municipiului București.

Totodată, România se află sub presiune în dosarul calității aerului în București. La 11 decembrie 2025, Comisia Europeană a decis o nouă sesizare a CJUE (IP/25/2955) pentru deficiențe în monitorizarea calității aerului, vizând PM2,5, SO₂ și NOx.

O potențială redirecționare a călătorilor de la metrou spre autoturisme personale și/sau servicii de ridesharing va agrava indicatorii de emisii. Studiul de impact al Societății Metrorex S.A. va evalua și efectele asupra calității aerului, urmare a creșterii tarifelor, respectiv a riscului de substituție cu alte modalități de transport pe raza Municipiului.

Evaluarea impactului social

Tariful per călătorie practicat de Societatea Metrorex S.A. a crescut de la 3 lei (august 2021) la 5 lei (ianuarie 2025) și este propus să crească la 7 lei pe parcursul anului 2026 — o creștere totală de +180%, se menționează în document.

Potrivit acestuia, societatea Metrorex S.A. va realiza un studiu de impact al acestor creșteri în contextul puterii reale de cumpărare a populației, luând în calcul atât evoluția salariului mediu, cât și nivelul inflației pe întreaga perioadă. Astfel, Metrorex va identifica obiectiv gradul de suportabilitate a creșterii tarifare propuse și efectele socio-economice la nivelul populației.

Amintim că „Adevărul” a scris recent că fostul ministru al Transporturilor, Ciprian Șerban (PSD), a comentat decizia de a majora tarifele la metrou chiar înainte de încheierea mandatului său, după decizia social-democraților de a-și retrage miniștrii din Guvern, sugerând că situația a fost inevitabilă.

