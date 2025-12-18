Mașină răsturnată pe Calea Moșilor. Trei persoane au fost rănite și transportate la spital

Un accident rutier a avut loc joi dimineață, în jurul orei 5:10, la intersecția dintre bulevardul Dacia și Calea Moșilor din București, unde un autoturism s-a răsturnat.

În urma accidentului au fost rănite trei persoane, pasageri în autovehiculul răsturnat. Victimele au fost preluate de echipajele medicale și transportate la spital pentru acordarea de îngrijiri de specialitate, informează Brigada Rutieră a Capitalei.

Conducătorii auto implicați în eveniment au fost testați cu aparatul alcooltest, rezultatele fiind zero.

Polițiștii rutieri continuă cercetările pentru a stabili cu cauzele și împrejurările în care s-a produs accidentul.