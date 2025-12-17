Video Cisternă cu 21 de tone de GPL, răsturnată în Vaslui. O persoană a fost rănită

Un accident rutier s-a produs la ieșirea din localitatea Râșești, județul Vaslui, unde o cisternă care transporta 21 de tone de GPL s-a răsturnat pe carosabil. La fața locului acționează o autospecială de stingere încadrată cu 6 militari.

Sursa video: ISU Vaslui

Declarațiile conducătorului auto privind conținutul cisternei nu s-au confirmat. În urma verificării documentelor, autocisterna este încărcată cu 21 tone GPL, deși inițial s-a transmis că ar fi vorba de motorină.

Șoferul autocisternei este singura victimă a accidentului. Acesta s-a autoevacuat înainte de sosirea echipajelor de intervenție, starea sa urmând să fie evaluată de personalul medical, transmite Inspectoratul penstru Situații de Urgență (ISU) Vaslui.

La fața locului intervine Secția de pompieri Huși, care a trimis o autospecială de stingere, încadrată cu șase militari, pentru asigurarea măsurilor de prevenire și gestionare a situației de urgență.

Misiunea este în dinamică, urmând ca autoritățile să revină cu detalii pe măsură ce intervențiile avansează.

Știre în curs de actualizare.