Sâmbătă, 9 Mai 2026
Adevărul
Marș pro-Europa, sâmbătă seară, în Capitală. Participanții sunt chemați să susțină „democrația și statul de drept”: „Avem datoria să ieşim în stradă”

Un marș pro-Europa va avea loc sâmbătă seară în București, de Ziua Europei. Participanții sunt invitați să se alăture unei manifestații dedicate susținerii democrației, statului de drept și parcursului european al României.

Un marș pro-Europa va avea loc sâmbătă seară în București. FOTO: Inquam Photos/Octav Ganea
Evenimentul este organizat de Asociația MEA (Mediu-Educație-Activism), sub mesajul „Un singur drum: EUROPA!”, iar organizatorii spun că manifestația reprezintă un apel la unitate civică și la apărarea valorilor democratice.

Potrivit anunțului, participanții se vor reuni începând cu ora 17.00 în Piața Universității, urmând ca la ora 18.00 să pornească în marș către Piața Victoriei. Pe parcursul evenimentului vor lua cuvântul reprezentanți ai unor organizații nonguvernamentale, ai mediului academic și privat, dar și jurnaliști independenți.

Organizatorii susțin că protestul vine pe fondul nemulțumirilor legate de clasa politică și al dorinței de reafirmare a angajamentului față de valorile europene.

„Democraţia este un efort continuu - adesea obositor şi, nu de puţine ori, aproape lipsit de speranţă - dar rămâne singura alternativă în faţa nedreptăţii sistemice, a autoritarismului, extremismului, războiului şi urii. Apartenenţa la Europa este cea mai sigură garanţie a transparenţei şi a dreptăţii. Acum este momentul să susţinem vocea comună a Europei - împotriva slăbiciunilor interne şi a ameninţărilor externe, împotriva injustiţiei, a minciunii, a corupţiei şi a dezbinării”, au transmis reprezentanții Asociației MEA.

Aceștia atrag atenția că actualul context intern și internațional impune o mobilizare civică fermă.

Aceștia atrag atenția că actualul context intern și internațional impune o mobilizare civică fermă.

Marian Rădună, reprezentant al Asociației MEA și organizator al evenimentului, a transmis un apel către cetățeni să participe la manifestație.

„Ştiu că suntem obosiţi, toţi cei care ne dorim justiţie, respect, o ţară din care copiii noştri să nu vrea să plece, dar cu atât mai mult pentru generaţiile viitoare avem datoria să ieşim în stradă ca România să-şi păstreze drumul european”, a declarat acesta.

Organizatorii îi îndeamnă pe bucureșteni să participe pașnic la marș, pe care îl descriu drept o manifestare de solidaritate în favoarea libertății, demnității și drepturilor egale în Uniunea Europeană.

