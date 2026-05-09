Sâmbătă, 9 Mai 2026
Adevărul
Ultimele știri

Ilie Bolojan și Sorin Grindeanu, mesaje de Ziua Europei: „Democrația nu se apără o dată la câțiva ani. Se apără în fiecare zi”

Premierul interimar Ilie Bolojan a transmis, cu ocazia Zilei Europei, un mesaj în favoarea valorilor europene și a continuării parcursului democratic al României, subliniind că apartenența țării noastre la Uniunea Europeană reprezintă o alegere care trebuie apărată permanent. De asemenea, și liderul PSD Sorin Grindeanu a făcut o postare pe social media pe această temă, în care a subliniat rolul pe care Partidul Social Democrat l-a avut în procesul de aderare a României la UE și a reafirmat angajamentul formațiunii pentru continuarea parcursului european al țării.

Bolojan a descris Ziua Europei drept un moment de reflecție. FOTO: Profimedia/Shutterstock

Sorin Grindeanu, mesaj de Ziua Europei: „Pentru PSD, Europa înseamnă muncă și rezultat, nu discursuri sterile”

Grindeanu a afirmat că această zi are o semnificație aparte pentru social-democrați, susținând că PSD a fost principala forță politică din spatele integrării europene a României.

„Ziua Europei are pentru PSD o relevanță aparte. Social-democrații români au fost forța politică determinantă pentru aderarea României la Uniunea Europeană”, a transmis liderul social-democrat.

Acesta a punctat că, în viziunea PSD, apartenența la Uniunea Europeană trebuie să se reflecte în rezultate concrete pentru cetățeni și în politici publice orientate spre dezvoltare.

„Pentru noi, Europa înseamnă muncă și rezultat, nu discursuri sterile”, a precizat Grindeanu.

Liderul PSD a criticat, totodată, anumite formațiuni politice pe care le-a acuzat că, deși se declară pro-europene, pun obstacole în calea intereselor României.

„Rămânem consecvenți acestui obiectiv, indiferent de piedicile pe care anumite forțe politice, care se pretind pro-europene, încearcă, în prezent, să le pună României”, a afirmat acesta.

În mesajul său, Sorin Grindeanu a susținut că guvernările PSD au urmărit constant principiile solidarității și prosperității, pe care le consideră fundamentale pentru construcția europeană.

„Construcția europeană se bazează pe solidaritate și prosperitate pentru toți cetățenii, iar guvernările PSD s-au axat mereu pe măsuri care au servit acestor deziderate”, a transmis liderul social-democrat.

Acesta a enumerat printre realizările partidului creșterea veniturilor populației, protejarea economiei în perioade dificile, susținerea investițiilor și valorificarea fondurilor europene pentru dezvoltarea României.

„Am crescut veniturile românilor, am protejat economia în momente dificile și am susținut investițiile. Am folosit fondurile europene pentru dezvoltare și am insistat ca România să aibă o voce respectată la nivel european”, a mai declarat Grindeanu.

Referindu-se la obiectivele viitoare, liderul PSD a menționat necesitatea unui buget european post-2027 favorabil României, integrarea în OCDE și pregătirea aderării la zona euro.

În final, Sorin Grindeanu a pledat pentru politici economice prudente și pentru măsuri orientate spre dezvoltare, criticând măsurile de austeritate.

„Construcție, măsuri lucide și prosperitate, nu tăieri haotice de venituri, aventuri economice și pauperizare!”, a concluzionat liderul PSD.

Mesajul lui Bolojan: „Ani la rând, în România a supraviețuit un mecanism de putere cu rădăcini adânci în comunism”

Bolojan a descris Ziua Europei drept un moment de reflecție asupra drumului parcurs de România și asupra responsabilității de a proteja valorile care definesc spațiul european.

„Astăzi este Ziua Europei. E și ziua noastră. Un proiect construit în timp, cu efort și sacrificii, care azi face parte din realitatea noastră”, a scris premierul interimar pe Facebook, sâmbătă dimineață.

Acesta a evidențiat faptul că apartenența la Uniunea Europeană înseamnă pentru România stabilitate, solidaritate și colaborare cu state care împărtășesc aceleași principii.

„Europa înseamnă parteneriate puternice, încredere și solidaritate între țări care au ales același drum. Înseamnă că România nu este singură, ci lucrează alături de oameni și state care cred în aceleași valori și care construiesc împreună un viitor mai sigur și mai prosper”, a precizat Bolojan.

Premierul interimar a vorbit și despre alegerea fundamentală pe care România o are de făcut între consolidarea valorilor europene și revenirea la practici pe care le-a asociat cu vechiul sistem de putere.

„Ne dorim o țară care parte dintr-o comunitate a regulilor, a muncii și a libertății sau întoarcerea la un sistem bazat pe privilegii, obediență și nedreptate”, a afirmat acesta.

În mesajul său, Ilie Bolojan a criticat existența unor mecanisme de influență moștenite din perioada comunistă, despre care spune că încă încearcă să blocheze reformele.

„Ani la rând, în România a supraviețuit un mecanism de putere cu rădăcini adânci în comunism, un sistem în care unii avansau prin relații, nu prin competență, în care resursele statului serveau rețele de influență, nu oamenii. Astăzi, acest sistem reacționează. Pentru că reformele îi taie privilegiile și sursele de putere. De aceea, modernizarea României este o luptă grea”, a transmis premierul.

Acesta a subliniat că modelul european presupune instituții solide, respectarea legii și promovarea meritocrației.

„Europa înseamnă exact opusul: instituții puternice, lege egală pentru toți, respect pentru banul public și șanse câștigate prin muncă”, a adăugat Bolojan.

Premierul interimar a transmis și un mesaj de susținere pentru participanții la manifestațiile pro-europene organizate în București cu ocazia Zilei Europei.

„Le mulțumesc tuturor celor care ies astăzi în stradă pentru valorile democratice. Chiar dacă nu sunt în București, sunt alături de ei și de toți cei care cred într-o Românie europeană, modernă și dreaptă”, a declarat acesta.

În încheiere, Ilie Bolojan a subliniat că apărarea democrației este o responsabilitate continuă.

„Democrația nu se apără o dată la câțiva ani. Se apără în fiecare zi”, a conchis premierul interimar.

