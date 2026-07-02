Makaveli, audiat la DNA în dosarul privind alegerile pentru Primăria Capitalei: „Mi s-a furat candidatura printr-un șantaj psihologic”

Influencerul Virgil Alexandru Zidaru, cunoscut publicului drept Makaveli, s-a prezentat joi, 2 iulie, la sediul Direcției Naționale Anticorupție (DNA), unde a fost audiat în dosarul deschis în urma denunțului depus de acesta privind alegerile pentru Primăria Capitalei din decembrie 2025.

La sosirea la DNA, Makaveli a declarat că a venit să prezinte noi probe și a susținut că a fost supus unor presiuni pentru a renunța la candidatura sa.

„Cum nu sunt nici escroc, nici hoț, am venit să răspund domnilor procurori ce s-a întâmplat la alegerile pentru Primăria Capitalei. Am venit să aduc probele. Mi s-a furat candidatura printr-un șantaj psihologic, amenințări și toate chestiile pe care le folosesc ei”, a afirmat acesta, potrivit Mediafax.

Acuzații la adresa senatorului Ninel Peia

Makaveli a susținut că senatorul Ninel Peia i-ar fi falsificat semnăturile fără acordul său.

„Domnul Peia mi-a falsificat semnăturile fără să știu și a încercat să folosească asta împotriva mea. Eu am venit să fac autodenunțul la vremea respectivă, ca toată treaba să fie transparentă”, a declarat influencerul.

Potrivit acestuia, nu este pentru prima dată când este audiat în acest dosar. El a fost chemat și miercuri la DNA, iar joi a revenit pentru a depune noi probe.

S-a retras din cursă în favoarea Ancăi Alexandrescu

Makaveli și-a anunțat candidatura la alegerile pentru Primăria Capitalei din 2025, însă ulterior s-a retras din competiție în favoarea Ancăi Alexandrescu.

La momentul retragerii, el a explicat că decizia a fost luată în numele unității politice.

„Azi, de ziua mea, am hotărât să fac un cadou românilor și le transmit că e vorba de unitate. E nevoie să ne unim. Atunci, îmi anunț retragerea în favoarea doamnei Alexandrescu. Nu a fost o decizie ușoară, dar uneori e bine să te lași pe tine în spate. Luam 7% și câștiga tot sistemul”, declara atunci Makaveli.

Procurorii DNA nu au făcut, până în prezent, declarații publice cu privire la stadiul anchetei sau la acuzațiile formulate de influencer.