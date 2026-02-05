Undă verde pentru Magistrala 6: Guvernul a aprobat transferul terenurilor necesare metroului spre Otopeni

Guvernul a aprobat hotărârea inițiată de Ministerul Transporturilor și Infrastructurii care permite de metrou, pe traseul 1 Mai – Otopeni, a anunțat ministrul Transporturilor, Ciprian Constantin Șerban.

„Undă verde pentru Magistrala 6 – metroul spre Otopeni merge mai departe”, a transmis ministrul, într-o postare pe Facebook, precizând că decizia Executivului deblochează o etapă esențială a proiectului.

Potrivit acestuia, terenurile respective „trec în domeniul public al statului și vor fi folosite pentru realizarea unei lucrări de utilitate publică de interes național”, pas necesar pentru continuarea lucrărilor la una dintre cele mai importante investiții în infrastructura de transport public din Capitală.

Magistrala 6 de metrou va asigura legătura directă între centrul Bucureștiului, zona de nord a Capitalei și Aeroportul Internațional „Henri Coandă”, oferind „o alternativă rapidă, modernă și sigură la traficul rutier”, a subliniat ministrul Transporturilor.

„Decizia de astăzi deblochează o etapă esențială a proiectului și aduce Capitala mai aproape de un transport public eficient și durabil”, a mai transmis Ciprian Constantin Șerban.

Magistrala 6 este unul dintre proiectele strategice de infrastructură urbană, fiind menită să reducă timpul de deplasare către aeroport, să diminueze traficul rutier și poluarea și să îmbunătățească mobilitatea în zona metropolitană București-Ilfov.