Exclusiv Factură record pentru întârzierile la ramele pentru M5: Metrorex cere în instanță penalități de peste 58 milioane de euro de la Alstom

La aproape șase ani de la inaugurarea magistralei de metrou M5, noile rame Alstom „Metropolis”, care ar fi trebuit să o deservească, încă se lasă așteptate. Producătorul francez a livrat în România 12 dintre cele 13 unități contractate de Metrorex, însă până la această oră nu a reușit să pună nici măcar una în funcțiune. Într-un răspuns transmis la solicitarea „Adevărul”, Metrorex a anunțat că a impus Alstom penalități-record pentru aceste întârzieri, în valoare totală de peste 58 de milioane de euro.

Contractul dintre Metrorex și Alstom a fost parafat la data de 2 decembrie 2020 pentru 103,2 milioane de euro. Potrivit înțelegerii inițiale, primul tren trebuia livrat în termen de doi ani, iar întregul lot de 13 garnituri avea ca termen limită 3 ani și 6 luni. Deși contractul a intrat în vigoare la momentul semnării, termenele nu au fost respectate, producătorul francez invocând dificultăți de aprovizionare cu materii prime, pe fondul pandemiei și al războiului din Ucraina.

Până acum, Alstom a livrat 12 trenuri, însă niciunul nu a fost pus în circulație, fiind în diferite stadii de verificare. Trenul prototip parcurge etapa de testare și validare, necesară pentru obținerea agrementării de la Autoritatea Feroviară Română. Abia după autorizare, trenurile vor intra în probele de anduranță, prima garnitură având obligația de a parcurge 10.000 de kilometri fără pasageri.

O factură de 58 de milioane de euro

Într-un răspuns oficial transmis la solicitarea „Adevărul”, reprezentanții Metrorex au dezvăluit că suma penalităților a depășit pragul de 58 milioane de euro. Mai mult, pentru a recupera acești bani, compania de transport s-a adresat instanțelor de judecată.

„După obținerea autorizării, trenurile vor trebui să finalizeze testele de anduranță, primul tren urmând să parcurgă o distanță de 10.000 km fără pasageri. Pentru mai multe detalii, vă rugăm să vă adresați producătorului. Referitor la valoarea penalităților, la acest moment suma este de peste 58 milioane euro, iar pentru recuperarea penalităților, Metrorex s-a adresat instanțelor de judecată”, a transmis Metrorex la solicitarea „Adevărul”.

Totuși, compania se ferește să mai ofere un termen precis petru punerea în circulație a ramelor Alstom.

Aglomerație pe întreaga rețea de metrou

Lipsa noilor garnituri are efecte directe asupra confortului călătorilor. În prezent, pe Magistrala 5 circulă rame Bombardier, dislocate de pe Magistralele 1 și 3. Această soluție de compromis permite un interval de succedare de minimum 6 minute, insuficient pentru orele de vârf, fapt care generează aglomerație în stații.

Odată cu intrarea în exploatare a noilor trenuri Alstom, sistemul de automatizare și siguranță a traficului, instalat de același producător, va putea funcționa la capacitatea proiectată. Acest lucru va permite reducerea timpului de așteptare până la 90 de secunde, o frecvență care ar descongestiona semnificativ traficul subteran din Drumul Taberei.

Alstom a întârziat și livrarea ramelor comandate de ARF

Problema este cumva similară cu cea înregistrată de Autoritatea pentru Reformă Feroviară la achiziția de rame electrice de lung parcurs. La 2 ani de când pe liniile de cale ferată ar fi trebuit să circule 37 de rame Alstom Coradia Stream, în România au ajuns doar 10 unități dintre care doar șase au fost puse în circulație.

Așa cum „Adevărul” a dezvăluit la începutul acestui an, penalitățile pentru întârzieri calculate de experții contractați de statul român au depășit pragul de 415 milioane de lei. Nici în acest caz Alstom nu recunoaște penalitățile și a acționat în judecată ARF la Curtea de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a României.

Istoric marcat de corupție

Problemele achizițiilor pentru Magistrala 5 sunt însă mai vechi. Prima tentativă a Metrorex de a cumpăra trenuri noi datează din 2014. Licitația câștigată atunci de spaniolii de la CAF a fost anulată în urma unei anchete a procurorilor Direcției Naționale Anticorupție.

Investigația a scos la iveală că un angajat al Metrorex a divulgat ilegal informații confidențiale unui reprezentant al producătorului spaniol. Dosarul s-a soldat cu condamnări definitive pronunțate de Curtea de Apel București, cei doi primind pedepse de un an și șase luni de închisoare cu suspendare. La aproape un deceniu de la acel episod, bucureștenii încă așteaptă trenurile dedicate noii magistrale.