Locuitorii din nordul capitalei cer metrou și soluții reale de transport către București

Locuitorii și persoanele care tranzitează zona de nord a județului Ilfov — în special Voluntari, Tunari, Dimieni, Cosmopolis, Balotești și localitățile învecinate — semnalează probleme majore de mobilitate și lipsa unor soluții rapide de transport public de capacitate mare.

În prezent, deplasarea către București, inclusiv către centrul orașului și principalele hub-uri de business, poate dura foarte mult. Accesul dificil la stațiile de metrou existente și absența unei conexiuni directe la rețea îi determină pe mulți să folosească mașina personală, generând trafic intens, timp pierdut zilnic și scăderea calității vieții pentru cei care locuiesc sau lucrează în această zonă.

Șantierele pentru metroul spre Aeroportul Otopeni agravează situația: drumul care în mod normal durează 15–20 de minute poate depăși acum o oră. Unii pasageri povestesc experiențe epuizante: „14 kilometri în două ore și jumătate”, spune un navetist, în timp ce o tânără adaugă: „E vina mea, că trebuia să plec cu trei ore mai înainte de termen”. Zeci de mii de șoferi care fac naveta zilnic pe DN1 trebuie să se adapteze la circulația deviată și la schimbările de traseu neclare, care provoacă deseori accidente.

Pentru a scăpa de aceste dificultăți, unii localnici aleg să se mute în București. „Aveam de ales fie între a face o navetă de peste o oră dus-întors, fie să ne mutăm în oraș și să evităm traficul. Mulți vecini își trezesc copiii la 5:30 pentru a ajunge la școală la timp”, spune o femeie care a ales să se relocheze din Corbeanca.

În acest context, locuitorii din nordul Ilfovului solicită autorităților măsuri concrete privind metroul și transportul public:

includerea zonei de nord în planurile de dezvoltare a rețelei de metrou și actualizarea studiilor necesare (trasee, scenarii, estimări de cost);

prioritizarea investițiilor care să asigure legături rapide între nordul Ilfov și București;

îmbunătățirea accesului la stațiile existente, cum ar fi Pipera, prin soluții de tip park&ride, legături pietonale sigure și integrare cu transportul local;

publicarea unui calendar clar cu etape, finanțare și responsabilități, precum și actualizări periodice privind progresul lucrărilor.

Petiția poate fi găsită AICI.

Prin această inițiativă, locuitorii speră să atragă atenția autorităților asupra unei nevoi reale și urgente de mobilitate în nordul Ilfovului, cerând coordonare între instituții și comunicare publică transparentă și echitabilă.

Cei interesați să sprijine demersul sunt invitați să semneze și să distribuie petiția în comunitățile lor, pentru a demonstra că problema afectează mii de persoane care trăiesc și lucrează în această zonă.