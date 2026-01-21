Traficul este blocat la metrou, în stația Constantin Brâncoveanu. O femeie de 60 de ani a fost prinsă sub tren

Incident grav la metrou. O femeie de 60 de ani a fost rănită după ce a fost surprinsă de o garnitură de metrou în stația Constantin Brâncoveanu din Sectorul 4 al Capitalei. Se intervine pentru extragerea ei de sub garnitura de tren. Traficul este blocat pentru desfășurarea operațiunilor în condiții de siguranță.

Salvatorii au acționat pentru extragerea victimei de sub tren, după deconectarea rețelei de electricitate, potrivit informațiilor transmise de echipele de intervenție. Femeia a fost găsită cu multiple traumatisme, fiind evaluată medical la fața locului.

Victima urmează să fie transportată de urgență la Spitalul Clinic de Urgență „Bagdasar-Arseni” pentru investigații și îngrijiri de specialitate.

La intervenție au participat o autospecială de stingere, o autospecială de descarcerare, Detașamentul Special de Salvatori și două echipaje SMURD, care au asigurat acordarea primului ajutor și gestionarea situației de urgență.