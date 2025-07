Dănuț Lupu a fost audiat într-un dosar de proxenetism și cămătărie. Ar fi acordat unui interlop un împrumut de 725.000 de euro

Numele lui Dănuț Lupu, fost fotbalist al Generației de Aur, apare într-un dosar de proxenetism și infracțiuni financiare. El a fost cercetat pentru declarații false legate de un împrumut fictiv de 725.000 de euro, acordat unui controversat interlop.

După ce a fost eliberat din închisoare în aprilie 2024, fiind condamnat la o pedeapsă de 7 luni și 10 zile pentru două cazuri de conducere fără permis, Dănuț Lupu, în vârstă de 58 de ani, a avut și alte probleme penale.

Fostul fotbalist de la Dinamo și Rapid București, a fost audiat în dosarul interlopului Gheorghiță Suvejanu, condamnat pentru proxenetism, camătă și spălare de bani, relatează Mediafax.

Ancheta arată că fostul sportiv ar fi dat declarații false în legătură cu un presupus împrumut de 725.000 de euro acordat lui Suvejanu. Pentru că nu-și putea justifica averea, interlopul a invocat mai multe împrumuturi de la prieteni și rude, printre care și de la Dănuț Lupu, un vechi amic al său.

În dosar a fost prezentat și un pasaj al declarației pe care Dănuț Lupu ar fi oferit-o în fața procurorilor: „Este adevărat că de-a lungul timpului am împrumutat cu mai multe sume de bani pe domnul Suvejanu, care îmi este prieten de mai mulți ani. Împrumuturile au fost restituite. Îl cunosc pe C. V. R., asociatul meu. Domnul Suvejanu a împrumutat o sumă de bani pe domnul C. sumă care a fost restituită. Nu îmi amintesc dacă am intermediat rambursarea acestei sume”.

Fostul fotbalist nu a putut dovedi că a avut o asemenea sumă pentru a-și împrumuta prietenul.

Dănuț Lupu a fost cercetat pentru fals în declarații și mărturie mincinoasă, dar dosarul său a fost în cele din urmă clasat.

Gheorghiță Suvejanu, prietenul fostului fotbalist, a fost condamnat la începutul lunii iulie la 7 ani, 10 luni și 20 de zile de închisoare pentru proxenetism, șantaj și spălare de bani.