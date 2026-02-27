Europarlamentarul PSD Vasile Dîncu a lăudat prestația premierului Ilie Bolojan la ”Interviurile Adevărul”, dar susține că acesta are o comunicare defectuoasă nu doar cu Coaliția, ci și cu oamenii.

Vasile Dîncu susține că premierul Ilie Bolojan ar trebui să cumunice mai bine cu partenerii de guvernare și cu oamenii, pentru a fi mai eficient.

„Face treabă bună, minus comunicarea cu partenerii de guvernare, dar şi cu publicul. Eu cred că a intrat într-un mecanism al asumării ceea ce nu foloseşte, cred, nici pentru reformă, nici pentru guvern, sigur, nici pentru dânsul personal. Noi, în aceasta modificare a administraţiei încercăm să păstrăm echilibru social. Nu poate fi gândit o refacere a finanţelor României dacă populaţia sucombă, dacă distrugem toate urmele de supraviețuire pentru populațiile vulnerabile. Deci aici este vorba de două concepţii şi nu este vorba de faptul că cineva nu îl vrea pe domnul Bolojan sau că există un conflict”, a transmis Vasile Dîncu.

Potrivit europarlamentarului, relaţiile bune dintre membrii Guvernului asigură până la urmă şi o optimizare a comunicării mai de gravă.

„Nu sunt prieteni ei din Coaliție, a și spus Sorin Grindeanu că nu-şi trimit inimioare unii altora. Dar aici este o chestiune care trebuie rezolvată în viitor, chestiunea de comunicare. Poate că ar trebui ca fiecare proiect care se face să fie discutat mai mult în Coaliţie. Deci cred că e o chestiune de funcţionare a alianţei, dar eu cred că alianţa în acest moment merge spre bine. Cu siguranţă că se vor găsi bani şi pentru acel pachet social minimal pe care l-a propus Partidul Social Democrat”, mai spune Dîncu referitor la Guvernarea Bolojan.

Europarlamentarul afirmă că problema Partidului Social Democrat nu este nici Bolojan şi nici USR-ul, ci faptul că faptul că trebuie să îndeplinească câteva obiective sociale importante, în condiţiile în care Bolojan şi USR-ul nu se gândesc la asta și sunt centraţi numai pe ideea de reformă şi austeritate.