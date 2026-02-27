Celebra statuie a lui Churchill din Londra, vandalizată cu mesaje politice și rasiste: „Criminal de război sionist”. Un bărbat a fost arestat

Statuia lui Winston Churchill din Londra a fost vandalizată cu graffiti, a anunțat Poliția Metropolitană. Pe statuie au fost scrise cu vopsea roșie cuvinte care îl califică pe fostul prim-ministru drept „criminal de război sionist”.

Alte mesaje, inclusiv „Stop the Genocide” („Opriți genocidul”) și „Free Palestine” („Eliberați Palestina”), precum și „Never again is Now” („Niciodată nu mai este Acum”) și „Globalise the Intifada” („Globalizați Intifada”), au fost pulverizate pe sculptura de bronz situată în Westminster, centrul Londrei.

Statuia a fost izolată și curățată vineri dimineață. Un bărbat în vârstă de 38 de ani a fost arestat sub suspiciunea de distrugere penală cu caracter rasial.

Un purtător de cuvânt al poliției londoneze a declarat, potrivit BBC: „La scurt timp după ora 04:00, vineri, 27 februarie, un bărbat a fost văzut pulverizând graffiti pe statuia lui Winston Churchill din Parliament Square. Primii polițiști au ajuns la fața locului în două minute. Bărbatul, în vârstă de 38 de ani, a fost arestat sub suspiciunea de distrugere penală cu caracter rasial.”

Un om al legii a calificat atacul drept „complet abominabil”: „Churchill a fost un mare britanic. Această guvernare va susține întotdeauna valorile noastre, iar autorul trebuie tras la răspundere.”

→ Imaginea 1/2: Statuia lui Winston Churchill din Londra a fost vandalizată. FOTO: Facebook/MyLondon

Grupul olandez Free the Filton 24 a revendicat acțiunea, postând un videoclip pe contul său de Instagram în care apare un bărbat vandalizând statuia. Organizația se prezintă drept „familia și prietenii” activiștilor Palestine Action, care au fost urmăriți penal pentru o intruziune la sediul unei firme israeliene de apărare în Marea Britanie în 2024.

Un purtător de cuvânt al Home Office a declarat: „Winston Churchill este o figură de mare mândrie națională. Vandalizarea acestei statui de către indivizi dezgustători este o rușine.”

Statua, înaltă de 3,6 metri și creată de Ivor Roberts-Jones, a fost inaugurată în 1973 de văduva lui Churchill, Lady Churchill. Este una dintre cele 12 statui din Parliament Square, reprezentând personalități de renume, precum Abraham Lincoln și Nelson Mandela.

Monumentul a mai fost vandalizat în trecut, inclusiv în iunie 2020, în timpul protestelor Black Lives Matter, când pe soclul său a fost scris „rasist”. În octombrie 2020, un activist Extinction Rebellion a fost amendat cu peste 1.500 de lire sterline pentru graffiti pe statuie în timpul unui protest climatic.

Autoritățile britanice au anunțat că oricine va scandă „Globlizați Intifada” poate fi arestat, măsură luată după atacurile teroriste de la Bondi Beach și de la sinagoga Heaton Park din Manchester.