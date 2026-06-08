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Instanța suspendă reorganizarea Primăriei București. Ciprian Ciucu: „Suntem într-o situație imposibilă”

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Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a declarat că suspendarea în instanță a reorganizării Primăriei Capitalei a creat o situație „imposibilă”.

Ciprian Ciucu, primarul general al Capitalei
Ciprian Ciucu, primarul general al Capitalei FOTO: Inquam Photos

Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a reacționat luni după ce instanța a suspendat reorganizarea Primăriei Municipiului București, spunând că situația actuală este una „imposibilă”, mai ales pentru că decizia a venit târziu, într-un moment în care deja au apărut efecte în instituție.

El a scris că în acest interval au plecat oameni din sistem și au fost desființate posturi, ceea ce complică și mai mult funcționarea administrației.

Într-un mesaj publicat pe pagina de Facebook, Ciprian Ciucu a făcut o caracterizare a structurii actuale a primăriei din București.

„Despre suspendarea de către o instanţă a reorganizării PMB Primăria Municipiului Bucureşti are o schemă de personal – doar aparatul primăriei, fără subordonate – de 1275 de posturi! Este o schemă uriaşă, în care responsabilitatea funcţionarilor publici este cvasi-inexistentă, cu cca. 150 de funcţii de conducere. Schema de personal a crescut cu fiecare nou primar, care, în mod natural să spunem, a adus noi oameni în primărie. Astfel, au adăugat iar şi iar la schemă până am ajuns la o organigramă uriaşă şi disfuncţională”.

Primarul Capitalei a dat și exemple din procesul de reorganizare, inclusiv desființarea unor structuri.

„Tot ca fapt divers, mai aveam şi 9 pompieri care stăteau degeaba şi cărora, atunci când le-am pus posturi la dispoziţie, posturi care presupun muncă, au zis pas. În baza reorganizării pe care am realizat-o, au rămas un număr de 85 de posturi de conducere, din cele 146. Mai de bun simţ, aş spune; nu am cum să lucrez cu 150 de funcţionari de conducere, nici nu am cum să-i cunosc pe toţi şi să-i evaluez”, a scris Ciucu.

El a precizat că instituția nu a mai fost reformată de 16 ani și că lipsa aceasta de schimbări a acumulat probleme administrative.

„S-au perindat şase primari, dintre care trei interimari. Nici Gabriela Firea, nici Nicuşor Dan nu au încercat să eficientizeze activitatea primăriei. Dar au adăugat. Mi-am asumat eu, pentru o jumătate de mandat, de doi ani, ce nu au mai făcut de 16 ani, din 2010! Evident că reţelele de funcţionari şi toate sindicatele au sărit ca arse! Au urmat atacuri furibunde şi au deschis mai multe procese în justiţie. Vineri, una dintre instanţe a suspendat reorganizarea PMB. Asta, după ce mai înainte două alte instanţe NE DĂDUSERĂ CÂŞTIG DE CAUZĂ! Deci, avem un scor de 2 la 1. Am câştigat 2 şi am pierdut 1”.

„AU SUSPENDAT TÂRZIU! Dacă te apuci să suspenzi, suspenzi atunci, imediat, într-o săptămână, NU DUPĂ DOUĂ LUNI! În acest interval au plecat oameni, s-au desfiinţat posturi, s-au creat alte posturi, conform necesităţilor din 2026, nu acelora din 2010, 2018 sau 2022!”, a mai scris el.

Situația actuală, declară Ciucu, afectează planurile de investiții și reformă administrativă.

„Vă reamintesc, PMB şi subordonatele sunt împreună un monstru administrativ care cumulează 72 de instituţii subordonate şi la care se mai adaugă 19 spitale! Guvernarea lor, în mod realist şi eficient, este foarte grea! În Primăria Capitalei sunt salarii mici, mult în urma unor sectoare! Această restructurare mi-ar fi permis să cresc salariile. Ideea era să rămână cei care muncesc şi sunt competenţi, care să fie plătiţi corect! Pentru că nu eu am adus 2/3 din proiectele europene în risc de dezangajare, nu eu am făcut să avem corecţii pe proiectele europene de peste 300 de milioane de lei!!! Acum iar s-au activat reţelele şi sindicatele şi încep să arunce cu acuze nefondate peste tot. Nu am nicio miză personală cu această reorganizare şi nici cu altele. Doar că au trecut ani şi ani de zile şi nimeni nu s-a atins de reţelele de influenţă din PMB, de funcţionarii care au schimbat mulţi primari şi care nu au livrat bunăstare politicienilor! Da, primarii sunt cei vizibili, dar vina pentru halul în care a ajuns oraşul nu este doar a primarilor. Sau este… în măsura în care au ales să închidă ochii şi să nu-i deranjeze cu nimic!”, a precizat edilul.

Chiar și în prezent, reorganizarea Primăriei Capitalei rămâne suspendată.

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