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Infernul din tramvaiele STB: aproape două treimi dintre garnituri circulă fără climatizare în plină caniculă

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Capitala traversează zile de foc, cu temperaturi de aproape 40 de grade Celsius la umbră și un disconfort termic accentuat. În acest context, funcționarea instalațiilor de climatizare din mijloacele de transport în comun devine o problemă care îi afectează direct pe sutele de mii de bucureșteni ce folosesc zilnic autobuzele, troleibuzele și tramvaiele STB.

Un tramvai de tip V3A circulă pe linia 5, în Piața Sfânta Vineri
Tramvai V3A pe linia 5 din București. FOTO: Facebook

Datele oficiale transmise de Societatea de Transport București la solicitarea „Adevărul” arată că o treime dintre vehiculele aflate în circulație nu au aer condiționat funcțional. Cea mai dificilă situație se înregistrează în cazul tramvaielor, unde aproape două treimi dintre garnituri circulă fără climatizare.

Aproape două treimi dintre tramvaie nu au climatizare funcțională

Potrivit STB, dintre cele 1.293 de vehicule programate să circule în această perioadă, doar 855 au instalații de aer condiționat funcționale. Asta înseamnă că aproximativ 66% din flotă este climatizată, în timp ce 438 de autobuze, troleibuze și tramvaie circulă fără aer condiționat.

Cele mai mari probleme sunt la tramvaie. Din cele 232 aflate în circulație, doar 83 au instalații funcționale, ceea ce înseamnă că aproape 64% dintre tramvaiele STB circulă fără climatizare.

La autobuze, situația este mai bună. Din cele 846 programate zilnic pe traseu, 622 beneficiază de aer condiționat funcțional, adică aproximativ 73,5%.

În cazul troleibuzelor, 150 dintre cele 215 aflate în circulație au instalații funcționale, reprezentând aproape 70% din flotă.

„În prezent, sunt programate să circule 1293 de vehicule din parcul STB S.A., respectiv: 846 de autobuze, 215 troleibuze și 232 de tramvaie. Dintre acestea, 622 de autobuze, 150 de troleibuze și 83 de tramvaie au echipamentele de aer condiționat funcționale la această dată", a transmis STB la solicitarea Adevărul

Reprezentanții STB precizează că aceste cifre se modifică permanent, în funcție de vehiculele care intră și ies din exploatare pentru revizii și lucrări de mentenanță.

„Precizăm că aceste valori au un caracter dinamic, întrucât parcul realizat poate varia zilnic în funcție de intrarea și ieșirea vehiculelor din exploatare pentru revizii, intervenții tehnice sau alte activități de mentenanță", afirmă reprezentanții companiei.

Aerul condiționat trebuie pornit obligatoriu la peste 26 de grade

STB a explicat și modul în care sunt utilizate instalațiile de climatizare în vehiculele aflate în circulație. Sistemele funcționează automat după activare, însă atunci când temperatura exterioară depășește 26 grade Celsius, șoferii au obligația de a porni și de a menține în funcțiune aerul condiționat pe întreaga durată a cursei.

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În cazul celor 438 de vehicule fără instalații funcționale, singura soluție rămâne ventilarea naturală, prin deschiderea geamurilor laterale și a trapelor din plafon.

„În ceea ce privește utilizarea sistemelor de climatizare, instrucțiunile transmise conducătorilor de vehicule sunt clare și unitare pentru întregul parc auto. Instalațiile funcționează în regim automat, după activare, în funcție de temperatura mediului ambiant și setările vehiculului. Potrivit reglementărilor interne ale STB S.A., funcționarea sistemelor de climatizare este verificată în cadrul activităților de mentenanță, iar conducătorii de vehicule au obligația de a asigura un microclimat corespunzător pentru călători. În sezonul cald, la temperaturi mai mari de +26°C, aceștia trebuie să pornească și să mențină în funcțiune instalația de aer condiționat pe durata cursei, iar în cazul vehiculelor care nu dispun de aer condiționat, ventilarea se realizează prin deschiderea geamurilor laterale și a trapelor de plafon", a transmis STB.

STB anunță continuarea modernizării flotei

Referitor la modernizarea parcului auto, STB susține că prioritatea este introducerea pe trasee a vehiculelor dotate cu instalații de climatizare funcționale, în funcție de programul stabilit de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București-Ilfov (TPBI).

Societatea arată că, în acest an, au fost introduse în circulație 22 de troleibuze chinezești Yutong echipate cu aer condiționat. În paralel, Primăria Capitalei pregătește achiziția, prin fonduri europene, a încă 179 de vehicule noi, respectiv 100 de troleibuze și 79 de tramvaie, toate dotate cu instalații de climatizare.

„Totodată, prioritatea STB S.A. este de a introduce în traseu vehiculele dotate cu instalații de climatizare funcționale, în conformitate cu programul de circulație stabilit de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București-Ilfov (TPBI). În acest an, STB S.A. a introdus în circulație 22 de troleibuze Yutong dotate cu aer condiționat, parte a procesului de modernizare a flotei. Totodată, Primăria Municipiului București a anunțat intenția de a achiziționa prin fonduri europene 100 de troleibuze și 79 de tramvaie noi, echipate cu instalații de climatizare", a transmis STB.

Val de căldură extremă peste România

România traversează una dintre cele mai călduroase zile ale acestei veri. Marți, 30 iunie, valul de caniculă s-a intensificat în aproape toată țara, iar în vest, nord-vest și sud temperaturile vor atinge 40-41 de grade Celsius la umbră. 

Începând de miercuri, temperaturile vor scădea în cea mai mare parte a țării. În București, maxima nu va mai depăși 31 de grade, însă vremea va deveni instabilă, cu ploi torențiale, tunete, fulgere și posibil vijelii.

Joi, valorile termice vor coborî spre 29 de grade, însă instabilitatea atmosferică se va menține, cu averse în mai multe regiuni și cantități importante de apă.

Vineri, vremea va rămâne schimbătoare, cu alternanțe între perioade însorite și episoade de ploaie, iar temperaturile maxime vor fi apropiate de 29-30 de grade.

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