search
Marți, 16 Iunie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Campionatul Mondial ⚽Război în UcrainaIstoria zilei

Video Încep lucrările la Pasajul Basarab. Cum vrea Primăria București să evite blocajele din trafic

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Primăria Municipiului București (PMB) a anunțat marți, 16 iunie, că vor fi instituite restricții de trafic odată cu începerea lucrărilor la Pasajul Basarab și a prezentat rutele alternative recomandate șoferilor pentru evitarea aglomerației.

Pasajul Basarab/FOTO: PMB
Pasajul Basarab/FOTO: PMB

„În perioada 20-29 iunie, traficul auto nu va fi afectat. Vom lucra doar în zona liniilor de tramvai. Scoatem din tensiune linia de contact pentru a putea lucra în siguranță. 

În perioada 29 iunie-31 iulie, mașinile vor circula pe o singură bretea, în ambele sensuri, dinspre Calea Grozăvești înspre Șos. Nicolae Titulescu și invers”, a transmis PMB într-o postare pe Facebook.

Potrivit instituției, în august traficul auto va fi deviat pe cealaltă bretea a pasajului. Din septembrie, odată cu începerea anului școlar și creșterea valorilor de trafic, vor fi introduse închideri punctuale ale unor porțiuni de carosabil.

Potrivit PMB, lucrările vor fi finalizate până la sfârșitul anului.

În perioada intervențiilor, începând cu 20 iunie, liniile de tramvai 4 și 11 vor fi suspendate și înlocuite de linia 54, care va circula între Depoul Alexandria și Zetarilor – Șura Mare.

Linia 44 va circula cu un număr suplimentar de vehicule, iar liniile 1 și 10 vor avea trasee deviate.

Totodată, va fi introdusă linia navetă 610, care va asigura legătura între Primăria Sectorului 1, Pasajul Basarab, Piața Leul, Piața Danny Huwe și Șoseaua Progresul. De la 1 septembrie, circulația tramvaielor va reveni la normal.

Într-o postare publicată luni, PMB a susținut că Pasajul Basarab a fost lăsat în paragină timp de 15 ani și că nu a fost recepționat niciodată de la inaugurare.

„Este plin de rugină, degradat, cu elemente care atârnă, nesigur pentru pietoni și șoferi care trec/staționează sub el, fisuri la stâlpii din beton (file). Sistemul de ape pluviale, scările, rampele, rosturile, lifturile, elementele de semnalizare, dar și structura în sine a pasajului, toate sunt în paragină.

Și e murdar! A ajuns așa pentru că, deși a fost dat în folosință în 2011, nu i s-a făcut recepția în toți acești ani”, transmite primăria.

Potrivit instituției, printr-o înțelegere extrajudiciară au fost readuși pe șantier constructorii inițiali, Astaldi (actualul Webuild) și FCC, care vor realiza lucrările alături de Trustul de Clădiri Metropolitane și Energetica Servicii.

PMB mai precizează că autorizația de construire a fost semnată recent, după ce cea veche își pierduse valabilitatea.

Printre lucrările anunțate se numără înlocuirea parapetelor metalice degradate, a aparatelor de reazem și a rosturilor de dilatație, refacerea sistemului de colectare a apelor pluviale, turnarea unui nou covor asfaltic, repararea și protejarea elementelor din beton și metal, refacerea marcajelor rutiere, repararea panourilor fonoabsorbante și intervenții la scările rulante.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„Benzinăria Moscovei” este în flăcări. Ucraina a atacat una dintre cele mai mari rafinării din Rusia. Mesajul lui Zelenski
digi24.ro
image
Surse: Sorin Grindeanu, următoarea opțiune a lui Nicușor Dan dacă Guvernul Veștea eșuează. Ce scenarii mai sunt pe masă
stirileprotv.ro
image
Războiul tarifelor UE-SUA a luat sfârșit. UE a aprobat acordul comercial semnat de Trump și von der Leyen acum un an. Ce înseamnă pentru România
gandul.ro
image
Avem IMAGINILE momentului! Apropiații lui Bolojan fac strategii într-un restaurant discret din București, în toiul crizei politice
mediafax.ro
image
Radu Drăgușin, out de la Tottenham!? De Zerbi a făcut mutarea care nu lasă loc de interpretări
fanatik.ro
image
Băsescu explică scenariul pentru Guvernul Veștea și pasul inevitabil pentru Nicușor Dan
libertatea.ro
image
Doi pensionari au devenit milionari în euro după ce au dat statul în judecată în urma unor lucrări împotriva inundațiilor
digi24.ro
image
Iubita lui Neymar a arătat mai mult decât voia în timpul meciului Braziliei! Imaginea surprinsă în tribune
gsp.ro
image
Aleksandr Lukașenko, președintele Belarusului, a răbufnit în ședință la Minsk: ”Începem să ne prăbușim”
digisport.ro
image
Un cunoscut caricaturist rus a fost ucis cu sânge rece la doar 72 de ore după ce l-a sfidat pe Putin
click.ro
image
Surse: Ce au discutat, în secret, Bolojan, Kelemen Hunor şi Fritz. Cele două soluţii pe care i le propun împreună lui Nicuşor Dan
antena3.ro
image
Antreprenorul român care tocmai a încasat 500 mil. euro după ce a vândut acţiuni la eMAG
zf.ro
image
"O casă pentru fiecare". În cartierul care se voia "al doilea Dorobanţi" oamenii trăiesc ca la sat
observatornews.ro
image
ULTIMUL mesaj al Mariei, tânăra de 21 de ani care a fost aruncată în gol fără coardă de siguranță. Și-ar fi prevestit moartea 😲
cancan.ro
image
Avalanșă de cereri la Casa de Pensii pentru recuperea CASS la pensie. De ce fac pensionarii acest lucru?
newsweek.ro
image
Cristi Chivu și Adelina Chivu, iubire pe plaja din Mykonos! Imaginile anului: se sărută pe șezlong!
prosport.ro
image
Românii care pot circula fără centură în 2026. Lista completă a bolilor acceptate prin lege, aşa nu primesc amendă
playtech.ro
image
Premieră ”vestimentară” la Cupa Mondială 2026. Ce se va întâmpla cu marile staruri Messi, Ronaldo, Modric sau Neuer
fanatik.ro
image
Cea mai bogată australiancă a cumpărat acțiuni SpaceX de 1 miliard de dolari
ziare.com
image
Cum a fost surprinsă Emma Răducanu cu noul ei iubit: ”Erau o mulțime de oameni în jur”. Cu câți ani e mai în vârstă decât ea
digisport.ro
image
Cornel Ilie, noi dezvăluiri după aproape 6 ani de la divorțul de Eliza Suditu: „Zara a descoperit întâmplător, de pe net”
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată vila de lux, de un milion de euro, a lui Serghei Mizil. În living are o statuie cu tatăl său, iar bucătăria e plină de sticle de băutură scumpă: Asta e familia mea, fiecare are vila sa, 3 case una lângă alta / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Trump, lovitură pentru Putin. S-a înțeles deja cu Ucraina
mediaflux.ro
image
Denis Drăguș, surprins în vacanță cu „agenții” lui Gigi Becali
gsp.ro
image
Cine este Răzvan, fostul SPP-ist care moștenește vila de 3 milioane de euro a lui Ion Iliescu din Primăverii
actualitate.net
image
VIDEO Un adolescent de 14 ani, aproape de comă alcoolică pe plaja din Constanța. Cum a fost salvat de la moarte: „Toți erau mangă”
actualitate.net
image
Elena Udrea, noi dezvăluiri despre relația cu Adrian Alexandrov. Ce s-a întâmplat în timpul detenției sale? „Să treci prin așa o încercare...”
click.ro
image
Ce mânca Lidia Buble în copilărie. Cu ce preparat a așteptat-o mama sa acasă la Deva. „Îmi era așa de dor”
click.ro
image
Horoscop miercuri, 17 iunie. Scorpionul poate simți tensiuni în relație, iar Berbecul se confruntă cu o o provocare profesională
click.ro
Sinuciderea Cleopatrei, pictură de Giovanni Francesco Guerrieri profimedia 0706001352 jpg
Regina avea un fetiș uimitor în dormitor. I s-a dus vestea, dar bărbații nu se înghesuiau s-ajungă în ”catalogul amanților”
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Mocănița Văii Hârtibaciului din Sibiu Foto Asociația Prietenii Mocăniței Facebook
Mocănița a revenit pe Valea Hârtibaciului. Calea ferată îngustă lega odinioară orașele Sibiu și Sighișoara
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Ce are de lămurit Cristi Pitulice cu Papadopol? Ioana Ginghină, revoltată: „Vrea să aibă o discuție cu Alexandru”
image
Elena Udrea, noi dezvăluiri despre relația cu Adrian Alexandrov. Ce s-a întâmplat în timpul detenției sale? „Să treci prin așa o încercare...”

OK! Magazine

image
Prințesa Diana făcuse o pasiune nebună pentru acest actor celebru? Au fost descoperite scrisorile erotice pe care i le-a trimis

Click! Pentru femei

image
Soția lui Bruce Willis clarifică situația actorului afectat de demență. Vorbește, merge, mai are memorie?

Click! Sănătate

image
Crude sau gătite: cum sunt mai sănătoase roşiile?