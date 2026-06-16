Video Încep lucrările la Pasajul Basarab. Cum vrea Primăria București să evite blocajele din trafic

Primăria Municipiului București (PMB) a anunțat marți, 16 iunie, că vor fi instituite restricții de trafic odată cu începerea lucrărilor la Pasajul Basarab și a prezentat rutele alternative recomandate șoferilor pentru evitarea aglomerației.

„În perioada 20-29 iunie, traficul auto nu va fi afectat. Vom lucra doar în zona liniilor de tramvai. Scoatem din tensiune linia de contact pentru a putea lucra în siguranță.

În perioada 29 iunie-31 iulie, mașinile vor circula pe o singură bretea, în ambele sensuri, dinspre Calea Grozăvești înspre Șos. Nicolae Titulescu și invers”, a transmis PMB într-o postare pe Facebook.

Potrivit instituției, în august traficul auto va fi deviat pe cealaltă bretea a pasajului. Din septembrie, odată cu începerea anului școlar și creșterea valorilor de trafic, vor fi introduse închideri punctuale ale unor porțiuni de carosabil.

Potrivit PMB, lucrările vor fi finalizate până la sfârșitul anului.

În perioada intervențiilor, începând cu 20 iunie, liniile de tramvai 4 și 11 vor fi suspendate și înlocuite de linia 54, care va circula între Depoul Alexandria și Zetarilor – Șura Mare.

Linia 44 va circula cu un număr suplimentar de vehicule, iar liniile 1 și 10 vor avea trasee deviate.

Totodată, va fi introdusă linia navetă 610, care va asigura legătura între Primăria Sectorului 1, Pasajul Basarab, Piața Leul, Piața Danny Huwe și Șoseaua Progresul. De la 1 septembrie, circulația tramvaielor va reveni la normal.

Într-o postare publicată luni, PMB a susținut că Pasajul Basarab a fost lăsat în paragină timp de 15 ani și că nu a fost recepționat niciodată de la inaugurare.

„Este plin de rugină, degradat, cu elemente care atârnă, nesigur pentru pietoni și șoferi care trec/staționează sub el, fisuri la stâlpii din beton (file). Sistemul de ape pluviale, scările, rampele, rosturile, lifturile, elementele de semnalizare, dar și structura în sine a pasajului, toate sunt în paragină.

Și e murdar! A ajuns așa pentru că, deși a fost dat în folosință în 2011, nu i s-a făcut recepția în toți acești ani”, transmite primăria.

Potrivit instituției, printr-o înțelegere extrajudiciară au fost readuși pe șantier constructorii inițiali, Astaldi (actualul Webuild) și FCC, care vor realiza lucrările alături de Trustul de Clădiri Metropolitane și Energetica Servicii.

PMB mai precizează că autorizația de construire a fost semnată recent, după ce cea veche își pierduse valabilitatea.

Printre lucrările anunțate se numără înlocuirea parapetelor metalice degradate, a aparatelor de reazem și a rosturilor de dilatație, refacerea sistemului de colectare a apelor pluviale, turnarea unui nou covor asfaltic, repararea și protejarea elementelor din beton și metal, refacerea marcajelor rutiere, repararea panourilor fonoabsorbante și intervenții la scările rulante.