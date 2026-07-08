Încep lucrările la blocul din Rahova afectat de explozie. Când vor putea locatarii să-și recupereze bunurile

Primăria Municipiului București (PMB) a anunțat marți, 7 iulie, că în această săptămână vor începe lucrările de punere în siguranță a blocului din Rahova afectat de explozie, urmând ca, în aproximativ două luni, o parte dintre locatari să poată intra în apartamente pentru a-și recupera actele și bunurile de valoare.

„Locatarii blocului din Rahova sunt cu un pas mai aproape de a intra în locuințele distruse de explozie! Săptămâna aceasta, predăm amplasamentul și dăm ordin de începere pentru punerea în siguranță a blocului.

Din a doua jumătate a lunii mai, de când primarul Ciprian Ciucu s-a întâlnit cu locatarii, și până acum:

au fost asigurate branșamentele pentru rețelele de apă, internet, electricitate, necesare organizării de șantier;

și s-a lucrat la proiectarea care va fi gata săptămâna viitoare”, a anunțat Primăria Capitalei.

PMB transmite că lucrările au avut o întârziere de aproape trei săptămâni deoarece expertul judiciar a cerut săpături suplimentare în jurul blocului, necesare pentru anchetă.

„În acest timp, proiectantul nu a avut acces pe șantier, să continue proiectarea.”

PMB, lucrările de punere în siguranță a imobilului vor dura aproximativ 50 de zile și vor presupune separarea etajelor afectate de restul clădirii. Partea avariată va fi îndepărtată și demolată, iar structura rămasă va fi sprijinită pentru a-i asigura stabilitatea.

Abia după finalizarea acestei etape, locatarii din zona neafectată a blocului vor putea intra în apartamente pentru a-și recupera actele și bunurile de valoare. Ulterior, va fi realizată o expertiză tehnică pentru a stabili dacă partea rămasă a clădirii poate fi consolidată sau dacă va fi demolată în întregime.

Ultima etapă va consta în reconstrucția blocului și reîntregirea dreptului de proprietate al locatarilor. Așadar, în aproximativ două luni, o parte din locatarii blocului din Rahova vor putea intra în apartamente să-și recupereze bunurile.

„Din păcate, nu toți! E foarte puțin probabil să mai poată intra cineva în partea de bloc afectată. Dar vom face tot ce este posibil!”

Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, prioritatea rămâne siguranța locatarilor și a dat asigurări că autoritățile îi vor sprijini în refacerea documentelor pierdute în urma exploziei.

„I-am ajutat pe oameni. Colegii de la Situații de Urgență au făcut intermedieri cu Direcția Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor, Prefectură pentru actele mașinilor, cu Starea Civilă pentru certificate de naștere, buletine, deces etc”, mai transmite PMB.

Mai multe persoane sunt cercetate în cazul exploziei din Rahova

În mai, procurorii Parchetului General anunțau că ancheta privind explozia din cartierul Rahova, produsă pe 17 octombrie 2025, avansează, fiind cercetate patru persoane fizice și trei persoane juridice.

În dosar au fost depuse 176 de cereri de despăgubiri, iar anchetatorii au instituit sechestre de peste 53 de milioane de euro și peste 10 milioane de lei. În total, au fost indisponibilizate 21 de imobile și 4 autoturisme, evaluate astfel încât să acopere eventualele despăgubiri.

Procurorii au dispus trei expertize pentru a stabili cauzele exploziei: una criminalistică, una privind rețeaua electrică și una în domeniul gazelor.

Acestea urmăresc să clarifice mecanismul deflagrației, un posibil defect electric și sursa scurgerii de gaze care ar fi provocat explozia.

Explozia a avut loc pe 17 octombrie 2025, într-un bloc cu opt etaje de pe Calea Rahovei. Trei persoane și-au pierdut viața, iar zeci de familii au rămas fără locuințe.