Miercuri, 20 Mai 2026
Locatarii afectați de explozia din Rahova ar putea intra în apartamente peste trei luni. Ce a anunțat Primăria Capitalei

Ciprian Ciucu a anunțat că o parte dintre locatarii blocului afectat de explozia din Rahova vor putea intra în apartamente în aproximativ trei luni pentru a-și recupera bunurile și documentele. Totuși, accesul nu va fi posibil în zona grav afectată de deflagrație.

Primarul Capitalei a facut anunțul.
Locatarii afectați de explozia din Rahova ar putea intra în apartamente. FOTO: Facebook

Anunțul a fost făcut după o întâlnire între reprezentanții Primăriei București, procurori, specialiști în construcții, reprezentanți ISU și locatarii afectați.

Potrivit municipalității, lucrările de punere în siguranță vor începe după finalizarea etapei de proiectare, care va dura aproximativ 30 de zile. Ulterior, consolidarea și securizarea clădirii ar urma să se desfășoare pe parcursul a încă 50 de zile.

Reprezentanții Primăriei București au explicat că procedura presupune separarea structurii grav afectate de partea clădirii care poate fi salvată.

„Procedura implică separarea clădirii afectate de cea mai puţin afectată. Partea afectată se îndepărtează şi se demolează, iar partea care rămâne se popeşte pentru o mai bună susţinere”, au transmis reprezentanții Primăriei Capitalei.

După această etapă, locatarii din zona rămasă în picioare vor putea intra în apartamente pentru a-și recupera actele și bunurile considerate importante.

Ulterior, va fi realizată o expertiză tehnică pentru a stabili dacă partea de bloc rămasă poate fi consolidată sau dacă va trebui demolată complet.

Primăria București a precizat că nu toți locatarii vor putea reveni în apartamente.

„Concret, în aproximativ trei luni, o parte din locatarii blocului afectat de explozie vor putea intra în apartamente să-şi recupereze bunurile. Din păcate, nu toţi! E foarte puţin probabil să mai poată intra cineva în partea de bloc afectată”, se arată în comunicatul instituției.

Ultima etapă a proiectului va fi reconstrucția blocului și refacerea dreptului de proprietate pentru locatari.

Primarul general interimar le-a transmis oamenilor că autoritățile îi vor sprijini pentru refacerea documentelor pierdute în urma exploziei.

„Importantă e viaţa dumneavoastră, a celor care vă însoţesc. Bunurile se pot reîntregi. O să vorbesc la MAI, la Prefectură şi la toate autorităţile statului să vă sprijine pentru a vă reface actele. Noi vă vom asista în acest demers”, a declarat Ciprian Ciucu.

În timpul discuțiilor, locatarii au cerut autorităților soluții pentru recuperarea bunurilor rămase sub dărâmături și au propus ca demolarea să fie făcută etapizat, astfel încât obiectele recuperabile să poată fi separate de moloz.

