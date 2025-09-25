search
Joi, 25 Septembrie 2025
Incendiul de la depozitul Antrefrig din Sectorul 2 a fost stins. Pompierii rămân în zonă pentru supraveghere

0
0
Publicat:

Incendiul izbucnit marți seară la depozitul Antrefrig din Sectorul 2 al Capitalei a fost stins, a anunțat ISU București-Ilfov, joi dimineață. Focul s-a extins pe o suprafață de peste 7.000 de metri pătrați și a afectat grav structura metalică a clădirii.

Incendiul a distrus aproape complet halele FOTO: Captură video / Monica Andrei Coconu
Incendiul a distrus aproape complet halele FOTO: Captură video / Monica Andrei Coconu

„Incendiul din Aleea Hobiţa a fost stins. Rămân în supraveghere două autospeciale de stingere, un echipaj CBRN şi o ambulanţă SMURD”, a precizat ISU București-Ilfov. În perioada următoare, pompierii vor încerca să stabilească cauza izbucnirii incendiului.

Flăcările au cuprins depozitul marți, în jurul orei 20. Materialele inflamabile din interior au favorizat extinderea rapidă a focului, iar temperaturile ridicate au distrus mare parte din construcția metalică. În momentul de vârf al intervenției, 26 de autospeciale au fost mobilizate, ulterior dispozitivul fiind redus.

Incendiul a provocat degajări mari de fum, iar aerul a devenit irespirabil în mai multe zone din Capitală. Autoritățile au emis marți seară patru mesaje RO-Alert pentru sectoarele 2, 3, 4 și 5, sfătuind locuitorii să țină ferestrele și ușile închise.

Potrivit Agenției Naționale pentru Mediu și Arii Protejate (ANMAP), concentrațiile de particule în atmosferă au atins, la stația din zona Registrului Comerțului, valori de șapte ori mai mari decât limitele admise.

Miercuri, măsurătorile au arătat că nivelurile PM10 și PM2,5 au revenit în parametri normali.

București

