Miercuri, 24 Septembrie 2025
Adevărul
Imagini aeriene după incendiul violent din București. Focul continuă să ardă

Publicat:

Un incendiu violent izbucnit marți seară la un depozit din Sectorul 2 al Bucureștiului a distrus aproape complet halele pe o suprafață de aproximativ 7.000 de metri pătrați. În interior se aflau alimente, băuturi și vopseluri, iar structura metalică a clădirii a cedat din cauza temperaturilor extrem de ridicate.

Incendiul a distrus aproape complet halele FOTO: Captură video / Monica Andrei Coconu
Incendiul a distrus aproape complet halele FOTO: Captură video / Monica Andrei Coconu

Flăcările nu au fost încă stinse, iar pompierii continuă eforturile pentru a limita pagubele și riscurile. La fața locului au intervenit 26 de autospeciale de stingere, iar miercuri dimineață mai acționau încă 14 echipaje, sprijinite de buldoexcavatoare și roboți specializați.

Peste 100 de pompieri au lucrat pe timpul nopții, iar autoritățile de mediu au deplasat un laborator mobil în zona Vatra Luminoasă pentru a monitoriza în timp real poluarea.

Fumul dens afectează întreaga Capitală

Fumul dens și toxic, purtat de vânt pe distanțe mari, a afectat calitatea aerului în toată Bucureștiul. Ministerul Mediului a anunțat depășiri de peste șapte ori ale limitelor admise pentru particule PM10 și PM2.5. Cele mai afectate zone sunt Mega Mall, Fântânica și Cimitirul Armenesc.

Populația a primit patru mesaje Ro-Alert, prin care a fost sfătuită să rămână în locuințe cu ferestrele închise, să oprească sistemele de ventilație și să folosească măști improvizate din materiale textile umezite în cazul deplasărilor. Persoanele vulnerabile - copii, vârstnici și bolnavi cu afecțiuni respiratorii sau cardiace au fost avertizate să evite expunerea.

Ministrul Mediului: Avea autorizație de mediu

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a adăugat că unitatea avea autorizații de mediu și că în 2025 au fost efectuate controale, în urma cărora totul a fost considerat în regulă: „Astăzi trebuie să fie analizată inclusiv cauza, mult mai în detaliu, după ce a fost stins incendiul. (…) Înțeleg că există toate autorizațiile de mediu obținute în acele hale, că au fost făcute inclusiv controale în anul 2025 și în urma controalelor lucrurile au ieșit în regulă”.

În ceea ce privește fumul degajat, Buzoianu a precizat că riscul pentru populație a fost limitat în timp. „Evident că în momentul în care are loc un astfel de incendiu, toate recomandările sunt pentru oameni să nu se ducă în zonele respective, să nu iasă, să meargă prin acest fum. Dar având în vedere că expunerea a fost una limitată la câteva ore, în timpul serii, sigur că astăzi lumea este în regulă să iasă pe stradă”, a precizat ministrul mediului în direct la Antena 3 CNN.

Cauza incendiului, în curs de anchetă

Surse din anchetă indică faptul că hala ar fi fost închiriată de o carmangerie și că incendiul ar fi izbucnit de la panourile fotovoltaice montate pe acoperiș.

Autoritățile continuă intervenția și supraveghează constant evoluția situației pentru a preveni alte incidente.

București

