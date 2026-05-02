Incendiu la restaurantul La Cocoșatu din nordul Capitalei. Au fost evacuate 20 de persoane

Un incendiu a izbucnit sâmbătă, 2 mai, la un restaurant de pe strada Neagoe Vodă din București. Focul se manifestă la nivelul acoperișului și există riscul de extindere la o clădire învecinată.

Incendiul se manifestă la celebrul restaurant La Cocoșatu’, dar, din fericire, nu există victime.

„În urmă cu scurt timp am fost solicitați să intervenim pentru stingerea unui incendiu, produs la un restaurant situat pe strada Neagoe Vodă”, transmite ISU B-IF.

Incendiul s-a manifestat pe aproximativ 5 mp la nivelul acoperișului, la tubulatura de evacuare a fumului, existând riscul de a se propaga la o clădire învecinată.

Au fost evacuate 20 de persoane, dar nimeni nu a avut nevoie de îngrijiri medicale.

Dintre cele 8 autospeciale de stingere, 3 au fost retrase după localizarea incendiului.