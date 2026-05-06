Video Incendiu la un bloc din București: O femeie a suferit arsuri, trei persoane primesc ajutor și alte zece au fost evacuate

Pompierii bucureșteni au intervenit miercuri, 6 mai, pentru stingerea unui incendiu produs la un apartament aflat la ultimul etaj al unui bloc pe bulevardul Dinicu Golescu.

UPDATE 16.22 Zece persoane evacuate

Potrivit pompierilor, în urma incendiului o femeie în vârstă de 50 de ani, inconștientă, prezinta arsuri la nivelul feței, iar alte 3 persoane au fost expuse la fum si au fost preluate de echipajele SMURD. Alte 10 persoane au fost evacuate din cladire de echipele de salvatori.Incendiul este lichidat.

Un incendiu violent a avut loc într-un bloc de pe bd. Dinicu Golescu din Capitală. La ultimul etaj, echipele de salvatori au găsit în apartament o persoana inconștientă (cu arsuri) si alte trei victime constiente, cărora li se acordat primul ajutor calificat, prin administrare de oxigen.

”La caz acționează 7 autospeciale de stingere, 2 autospeciale pentru intervenție la înălțime, Detasamentul Special de Salvatori, DESC, 4 SMURD”, potrivit ISU.

Incendiul este localizat la nivelul apartamentului afectat.