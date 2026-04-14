Video Incendiu violent pe o stradă din centrul Capitalei. Pompierii au intervenit cu mai multe autospeciale

Un incendiu a izbucnit, marți după-amiază, pe o stradă din centrul Capitalei. Pompierii au intervenit rapid pentru stingerea flăcărilor.

Un incendiu a fost semnalat marți după-amiază pe Strada Tache Ionescu din centrul Bucureștiului, mobilizând de urgență echipaje de pompieri și alte forțe de intervenție. Flăcările au izbucnit pe o stradă intens circulată.

"Intervenim cu 3 autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autospecială de intervenție și salvare de la înălțime, Detașamentul Special de Salvatori, o autospecială de descarcerare si un echipaj SMURD", au transmis autoritățile printr-un comunicat.

→ Imaginea 1/3: FOTO Facebook / Info Trafic Bucuresti si Ilfov

Din primele informații, nu au fost raportate victime, însă pagubele materiale urmează să fie evaluate.

Sursa: ISU

Cauza izbucnirii incendiului nu a fost stabilită încă. Intervenția pompierilor continuă pentru eliminarea oricărui risc.