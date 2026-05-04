Video Incendiu violent la groapa de gunoi din Oradea. Peste 20 de pompieri au intervenit pentru stingerea flăcărilor

Un incendiu puternic a izbucnit, luni seară, la groapa de gunoi a municipiului Oradea, fiind necesară intervenția a peste 20 de pompieri din cadrul ISU Bihor.

Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul pentru Situații de Urgență Bihor, apelul de urgență a fost primit în dispecerat în jurul orei 21:55.

La sosirea primelor echipaje, incendiul se manifesta violent, cu flacără deschisă și degajări mari de fum, pe o rampă de deșeuri unde se aflau cantități semnificative de materiale ușor combustibile.

Inițial, au fost mobilizați pompierii Detașamentului 2 Oradea, cu două autospeciale de stingere cu apă și spumă, precum și o ambulanță SMURD, pentru eventuale intervenții medicale.

„Având în vedere caracteristicile evenimentului (ardere violentă, alimentată de cantități mari de materiale combustibile, existența mai multor focare, vizibilitate redusă), a fost activată grupa operativă și au fost suplimentate forțele și mijloacele de intervenție cu încă trei echipaje de pompieri”, a transmis ISU Bihor.

Din cauza extinderii rapide a focului, intervenția a fost rapid suplimentată. Astfel, ISU Bihor a activat grupa operativă, fiind trimise în sprijin încă trei echipaje de pompieri: două din cadrul Detașamentului 1 Oradea și unul din cadrul Detașamentului 2 Oradea.

Acestea au intervenit cu trei autospeciale suplimentare, inclusiv o autospecială de lucru cu apă și spumă și două autospeciale de tip ABROLL, utilizate pentru transportul și manipularea containerelor de deșeuri.

După aproximativ 35 de minute de intervenție susținută, incendiul a fost lichidat în jurul orei 22:30.

Cu toate acestea, operațiunile nu au fost încheiate, echipajele rămânând în continuare la fața locului pentru verificarea zonei și identificarea eventualelor focare ascunse, existând riscul de reaprindere.

Autoritățile urmează să stabilească, în perioada următoare, cauza probabilă a producerii incendiului.