Val de ironii la imaginea cu o maşină care a „aterizat” între două linii de tramvai: „Cum ai ajuns acolo, cumetre?”/ „Îndemanare, calm, precizie”

O fotografie cu un autoturism ajuns între două linii de tramvai din București a circulat intens sâmbătă, 2 mai, pe rețelele sociale, pe un grup de Facebook dedicat bucureştenilor, unde a generat numeroase reacții ironice și comentarii amuzate din partea utilizatorilor.

Accidentul a fost rapid transformat într-un subiect de glume online, internauții dând răspunsuri care mai de care mai amuzante la întrebarea autorului postării, „Cum ai ajuns acolo, cumetre?”.

* „Cred ca Waze i-a spus să se încadreze pe banda din mijloc.”

* „Îndemânare, calm, precizie.”

* „Păi e linia pentru BMW/ Audi. Imperio (tramvaiul – n.r.) a fost la locul și timpul nepotrivit.”

* „Era băut omu' și pt o clipă a crezut că are BMW. L-a trezit tramvaiul!”

* „Aşa e când nu respecţi regulile de circulaţie. Astea sunt opţionale.”

* „A trecut pe electric. Prea scumpa benzina sau gpl. A găsit alternativa.”

* „Da’ ce aveți, frate, cu el?... Acolo pe mijloc nu prea deranjează pe nimeni!”

* „A dat cu spatele.”

* „Pâş, pâş”

* „A vrut să ia tramvaiul până la prima.”

* „Cred că nu ştie că doar BMW-urile au voie pe linia de tramvai”, sunt câteva dintre comentariile lăsate la imaginea devenită virală.