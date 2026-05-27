Video Bărbat atacat cu acid și amenințat cu cuțitul într-o benzinărie din Slatina. Spune că ordinul a venit de la Bercea Mondialu

Un bărbat din Slatina spune că a fost stropit cu acid şi amenințat cu cuțitul, de un individ, într-o benzinărie din oraș. Victima susține că atacul ar fi fost orchestrat de Bercea Mondialu, însă acesta neagă orice implicare.

Un tânăr de 26 de ani, din orașul Drăgănești-Olt, a fost amenințat și stropit cu lichid acid.

Acesta spune că s-a ferit la timp, dar a suferit totuși arsuri la o mână. Ulterior, ar fi fost amenințat cu un cuțit iar când a strigat după ajutor, făptașul a fugit.

„S-a stabilit faptul că un tânăr din Drăgănești-Olt, pe fondul unui conflict, a fost amenințat cu moartea de o persoană care ar fi aruncat asupra acestuia un lichid”, spune Ionuț Mitrică, purtător de cuvânt IPJ Olt.

Potrivit victimei, episodul ar avea legătură cu o plângere pe care a făcut-o împotriva lui Bercea Mondialu. Ar fi împrumutat bani de la el şi, când a ajuns să datoreze dublu şi nu a mai putut plăti, au început amenințările şi presiunile.

„Acest individ a fost identificat la o oră de la atac, a fost săgeata lui Bercea Mondialu. Au mai încercat să mă omoare și altă dată, când au scos cuțitul la mine și au intervenit autoritățile, s-a emis și ordin de protecție. În județul Olt este o situație ca în cartelurile din Mexic. Mafia așa funcționează. Am răni la mână, arsuri”, a declarat victima incidentului violent.

Tânărul susține că i s-ar fi cerut să își retragă plângerea făcută împotriva interlopului.

Totodată, familia lui Bercea Mondialu, care este anchetat în mai multe dosare, respinge toate acuzațiile.

„Nu este adevărat. Ceea ce declară acest individ, că tata ar fi plătit pe cineva să arunce cu acid pe el, dacă ar fi făcut asta în secunda doi ar fi fost arestat. Niciodată Bercea Mondial nu i-a dat bani cu dobândă acestuia. I-a dat două mașini pe datorie și nici în ziua de azi nu i-a returnat banii lui Bercea Mondial”, spune Isaura Anghel, fiica lui Bercea, potrivit Olt TV.

Ancheta continuă în acest caz. Polițiștii îl caută pe bărbatul acuzat de comiterea faptei. Dacă va fi găsit vinovat pentru fapta sa, acesta riscă să ajungă la închisoare.