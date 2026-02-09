Un băiat de 17 ani, la un pas de moarte, după ce a fost înjunghiat de vecinul lui în urma unor discuții aprinse la telefon

Un adolescent în vârstă de 17 ani din Carei, județul Satu Mare, a ajuns în stare gravă la spital după ce a fost înjunghiat de un tânăr de 21 de ani. Incidentul a avut loc după o serie de discuții tensionate purtate la telefon între cei doi, potrivit Știrilor ProTV.

Agresorul, vecin cu victima, a fost arestat preventiv pentru tentativă de omor. Ancheta este în desfășurare, iar polițiștii așteaptă ca adolescentul rănit să își revină pentru a putea oferi detalii despre conflictul care a degenerat în atacul violent.

Potrivit primelor informații, cearta ar fi început la telefon, iar ulterior, tânărul de 21 de ani l-ar fi chemat pe minor afară.

Acolo, l-ar fi atacat cu un cuțit, provocându-i o rană în zona abdomenului.

Băiatul de 17 ani a fost transportat de urgență la spital, unde medicii au reușit să-l stabilizeze, însă recuperarea va dura cel puțin o lună.

Individul care l-a înjunghiat riscă până la 10 ani de închisoare pentru tentativă de omor, dacă va fi găsit vinovat.

Amintim că, în luna ianuarie a acestui an, un copil de 10 ani din comuna Viziru, județul Brăila, a fost agresat cu un cuțit de un alt minor de aceeași vârstă, pe fondul unei neînțelegeri legate de o jucărie.