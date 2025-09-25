Elevul de 17 ani, suspectat că a trimis amenințări cu masacre în școli, internat la Spitalul Obregia

Un adolescent de 17 ani, acuzat că a trimis mai multe mesaje de amenințare către școli din București și din alte orașe, a fost internat pentru expertiză psihiatrică la Spitalul Obregia din Capitală.

Mesajele au fost trimise în zorii zilei și conțineau detalii alarmante despre un presupus atac armat. „Totul este planificat. Atacul armat pe care l-am pregătit pentru această săptămână va avea loc. Vorbesc foarte serios”, se arată într-unul dintre emailurile adresate elevilor și profesorilor. Țintele vizate erau, potrivit surselor, elevii de clasa pregătitoare.

Principalul suspect este un elev de liceu de 17 ani, ridicat de polițiști chiar la ieșirea din scara blocului, în timp ce pleca spre școală. Înainte de a fi prins, acesta reușise să trimită zeci de mailuri către instituții de învățământ. Tânărul a fost dus la sediul Inspectoratului General al Poliției Române, unde a stat mai bine de opt ore în fața anchetatorilor. După audieri, a fost lăsat în libertate.

În paralel, anchetatorii au început perchezițiile informatice pentru a verifica telefoanele și calculatoarele folosite de adolescent, încercând să afle dacă a acționat singur sau a avut complici.

Legături cu FBI și acuzații grave

Adolescentul era deja cunoscut autorităților. FBI ceruse extrădarea sa în Statele Unite, unde era acuzat de terorism și pornografie infantilă, însă România a respins solicitarea. În trecut, tânărul ar fi șantajat mai multe adolescente din SUA să îi trimită imagini compromițătoare, iar atunci când acestea refuzau, trimitea în numele lor amenințări cu bombe către diverse instituții americane.

Acum, DIICOT a deschis pe numele său un dosar penal pentru amenințare, în baza Legii privind prevenirea și combaterea terorismului.

Autoritățile: mesajele sunt false, dar măsurile de securitate au fost sporite

Poliția Română a transmis că mesajele sunt false, însă a luat măsuri suplimentare pentru protecția elevilor. „Poliția Română a demarat imediat verificări specifice, în coordonare cu Serviciul Român de Informații, iar din primele verificări a ieșit faptul că aceste mesaje de amenințare sunt false. Cu toate acestea, Poliția Română și Jandarmeria și-au intensificat activitățile în zona unităților școlare, unităților medicale”, au precizat autoritățile.

În toate unitățile de învățământ au fost introduse controale suplimentare. La Târgu Jiu, spre exemplu, s-a dublat sistemul de pază. „Copiii noștri poartă semne distinctive, au fost făcute verificări la poartă, s-a dublat, practic, sistemul de pază. (...) Este un act inconștient, probabil, datorat și educației”, a declarat Flavius Boian, directorul Colegiului Național „Spiru Haret”.

Reacții din partea elevilor și profesorilor

Gestul tânărului a stârnit teamă și neînțelegere în rândul elevilor și profesorilor. „Poate fi și o dorință de a atrage atenția asupra sa, de a demonstra faptul că el are o putere asupra școlilor sau acces la idei politice sau la arme. (...) Este și o dovadă a pericolului social media, neadecvat pentru vârsta lui”, a spus o elevă.

„Dezinformare și tot ce umblă acum în spațiul media... se vede că poate să aibă niște rezultate extrem de neplăcute asupra tinerilor”, a adăugat o învățătoare.

Urmează expertiza psihiatrică

Autoritățile așteaptă acum rezultatele expertizei informatice și concluziile anchetei pentru a decide măsurile care se impun în continuare. Între timp, adolescentul rămâne internat la Spitalul Obregia, unde medicii vor stabili dacă are probleme psihice și în ce măsură acestea i-au influențat comportamentul.