Adolescentul ridicat de polițiști în cazul mesajelor de amenințare este individul cercetat de FBI pentru terorism. Amenințase că aruncă în aer mai multe școli din SUA

Anchetatorii au constatat că puștiul de 17 ani ridicat de poliție în dosarul amenințărilor din școli şi spitale este același adolescent pentru care, urmă cu doi ani, Statele Unite au cerut extrădarea pentru terorism, potrivit Antena 3 CNN.

Atunci, băiatul a amenințat că aruncă în aer mai multe școli din America, transmițând același gen de mesaje inspirate dintr-un caz de asasinate produse în Statele Unite.

Puștiul nu a recunoscut mesajele de amenințare trimise în ultimele zile, peste 80 dintre ele fiind transmise noaptea trecută dar și miercuri dimineață.

Mai mult, băiatul ar fi încercat să-și distrugă telefonul în momentul în care a fost abordat de polițiști, potrivit surselor Antena 3.

La audieri, la care este prezent și tatăl băiatului, dat fiind că suspectul este minor, adolescentul ar fi devenit agresiv și ar fi sărit la bătaie, însă agenții și părintele său au reușit să-l liniștească.

Audierile se desfășoară la Direcția de Combatere a Crimei Organizate din cadrul Poliției Române.

Sunt verificate dispozitivele ridicate de la adolescent, respectiv un telefon mobil și un laptop, în căutarea unor dovezi care să susțină suspiciunile pe care le au anchetatorii.

Amintim că autoritățile americane au cerut extrădarea unui adolescent român dat în urmărire anul trecut, însă Curtea de Apel București a respins solicitarea pe 13 mai 2025, considerând disproporționat riscul ca adolescentul să fie condamnat la pedepse mult mai severe decât cele prevăzute de legislația românească.

Decizia a fost confirmată definitiv de Înalta Curte de Casație și Justiție pe 20 mai.

Conspirație în vederea comiterii de infracțiuni împotriva SUA și alte acuzații

Adolescentul de 17 ani a fost dat în urmărire în decembrie 2024, după ce pe numele său a fost emis un mandat de arestare pentru mai multe infracţiuni: conspirație în vederea comiterii de infracțiuni împotriva SUA, exploatarea sexuală a unui minor, primirea și distribuirea de pornografie infantilă, amenințări de extorcare pe cale interstatală, amenințarea comunicațiilor interstatale, amenințarea cu folosirea armelor de distrugere în masă, amenințarea cu acte de terorism care depășesc frontierele naționale, notează Agerpres.

FBI l-a acuzat pe elevul de 17 ani că ar face parte dintr-o reţea internaţională care desfăşoară activităţi infracţionale prin intermediul anumitor grupuri online şi care are drept scop răsturnara ordinii mondiale şi distrugerea societății civilizate, prin coruperea și exploatarea tinerilor din lume.

Potrivit anchetatorilor români, elevul român este membru al unor astfel de grupuri infracționale online, care vizează, manipulează și extorchează victimele pentru a le determina să comită acte de violență, exploatare sexuală și automutilare. el ar fi convins ma multe victime minore să producă și să împărtășească conținut sexual explicit și să se angajeze în acte de violență, inclusiv autovătămare gravă și cruzime față de animale.

Uneori, atunci când o victimă refuza să furnizeze materiale explicite sau să comită acte violente, așa cum i se ceruse, adolescentul român trimitea amenințări cu bombă către instituții din SUA, indicând drept făptaș pe fata care nu l-a ascultat.

Audiat de autorități române și americane, elevul a recunoscut faptele reținute în sarcina sa, respectiv că a învățat cum să efectueze apeluri telefonice prin diverse aplicații de internet (inclusiv aplicații folosite pentru a transmite numeroase amenințări cu bombă) și că a trimis, începând din decembrie 2022, peste 450 de amenințări cu bombă și/sau amenințări de a comite un atac armat în masă într-o școală.

Pe parcursul investigației, agenții FBI au audiat șase victime pe care elevul român le-a manipulat și le-a extorcat pentru a se angaja în acte de violență extremă, exploatare sexuală și autovătămare, mai notează aceiaşi sursă.