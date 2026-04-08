Analiză Pariul lui Ciprian Ciucu: poate un primar să guverneze contra curentului fără să piardă Capitala?

De la „comasarea” stadioanelor propusă ironic de actorul Alex Bogdan, până la desființarea reală a unor instituții culturale precum ARCUB sau Creart, măsurile primarului Ciprian Ciucu au aprins spiritele în București. În timp ce mediul online fierbe, iar artiștii și șoferii își strigă nemulțumirea, se naște o întrebare legitimă: este acest leadership „contra curentului” o dovadă de curaj politic sau o eroare de comunicare?

„E de apreciat mai degrabă un lider care merge contra curentului de opinie”

George Rîpă, consultant și analist politic consideră că, în acest moment, scopul măsurilor este mai presus de imaginea reflectată pe rețele de socializare. De altfel și primarul Capitalei a dat de înțeles că există obligativitatea tăierii a 30% din posturi, dintre care doar 20% sunt ocupate, scopul final fiind îndeplinirea cotelor setate de Guvern.

„Leadershipul real înseamnă să iei măsuri nepopulare, dar necesare. Alternativa este să iei măsuri convenabile, să fii populist, chiar dacă știi că acest lucru nu aduce niciun beneficiu societății pe termen mediu și lung. La o scară mai mare, e de apreciat mai degrabă un lider care merge contra curentului de opinie din acel moment decât cel care nu face nicio schimbare deși lucrurile merg într-o direcție greșită.”

ARCUB, CREART, Proedus, Centrul Cultural Lumina, Centrul Cultural Expo Arte, Centrul pentru Tineret și Școala de Arte au fost desființate prin comasare. Proiectul de comasare inițiat de Ciprian Ciucu a fost criticat vehement mai ales de către artiștii independenți. La nivel de imagine, o astfel de campanie, a surclasat comunicarea aparatului Primăriei Capitalei.

Actorul Alex Bogdan compară, printr-o observație ironică, situația cu un mod de gândire simplist.

„Am și eu idei și nu m-a întrebat nimeni. Dacă ar fi să mă întrebe și pe mine Ciprian Ciucu, am și eu idei. Ciprian, fii atent! Arena Națională, văd că ai pus ochii și pe ea. Comaseaz-o, tată. Deci bagă-le laolaltă: Arena Națională, Dinamo, Rapid... Fă un stadion din ăla MARE, bă, dar un stadion din ăla MARE, să încapă toată lumea acolo, frumos. Cu un singur director, cu o singură echipă. Nu știu se împart între ei, dar... să fie una, ce... atâtea stadioane, ce... cu atâtea terenuri și atâtea echipe. Deci una, dar mare”.

Trebuie însă o etapă de adaptare pentru decizii cu impact major? O altă măsură a fost cea pentru șoferii care vor să parcheze pe locurile publice. O altă categorie vocală pe rețelele de socializare care a devenit vocală împotriva măsurilor luate de primarul Ciprian Ciucu. Analistul George Rîpă consideră că măsurile care afectează direct viața de zi cu zi ar trebui să treacă printr-o perioadă de adaptare.

„Da, unele decizii majore trebuie pregătite. La o scară mai mare, foștii președinți americani, fie că a fost vorba de Clinton, Obama sau Bush Jr, aceștia au pregătit opinia publică pentru intervențiile externe. Trump nu a făcut-o și susținerea pentru lovirea intereselor regimului terorist de la Teheran e relativ mică.”

Cum va funcționa noua formulă de împărțire a bugetului între Primăria Generală și sectoare

Întrebarea rămâne însă, poate fi gestionată dimensiunea emoțională a comunicării în contextul apariției unor cazuri individuale vizibile, fără a pierde empatia publicului?

„Asta este capcana în care pică de foarte multe ori politicienii, se lasă influențați de media sau de anumite grupuri ideologice, de interese, foarte vocale. Când iei o decizie, trebuie să dai deoparte acest zgomot de fond. Cine a studiat psihologia maselor știe că, oricât de cinic ar părea, povestea unei singure persoane sau a unei familii are o forță mediatică mai mare decât statistica. Dar rolul unui politician nu este acela de a păstra direcția corectă indiferent de acești stimuli. Comunicarea trebuie dusă pe două direcții: pe de o parte cu cei implicați, pe de altă parte, cu publicul.”

„E chiar recomandat ca la început de mandat să iei măsurile nepopulare”

În mod paradoxal, începutul unui mandat este adesea cel mai potrivit pentru decizii dificile. Diferența dintre o „restructurare necesară” și o „decizie percepută ca nedreaptă” se construiește în mare măsură la nivel de comunicare.

„Nu doar că nu e riscant, dar e chiar recomandat ca la început de mandat să iei măsurile nepopulare. Dacă măsurile sunt bune, și se vor dovedi astfel în timp, vei avea de câștigat, inclusiv electoral. În plus, pe lângă această perspectivă, avem și logica managerului – este mereu de preferat ca noul manager să se impună de la început ca lider, să prezinte atribute precum fermitatea. Dacă noul manager păstrează pentru prea mult timp modul de funcționare anterior, dacă evită să facă schimbări majore, inclusiv nepopulare, structura respectivă l-ar putea vedea ca fiind slab. Apoi, îi va fi și mai greu să convingă subordonații să-l urmeze și să facă parte din echipă”, spune analistul.

Acesta consideră că, în momente sensibile pentru o mare masă, onestitatea devine esențială: publicul poate accepta mai ușor măsuri nepopulare dacă percepe coerență și sinceritate.

„În primul rând, în comunicare trebuie să separi clar cele două componente. E aproape imposibil să câștigi o dezbatere publică dacă contra-argumentele țin mai degrabă de emoțional. Societatea reacționează la emoții, marile campanii electorale, din SUA, Franța, România au ajuns să se câștige mai degrabă pe emoție și mai puțin pe rațiune. Ei bine, după ce separi cele două componente la nivel de comunicare, poți veni cu argumente clare, ce țin de concurență, costuri, tendințe de piață ș.a. Și, peste toate, cea mai importantă este comunicarea onestă. De cele mai multe ori, oamenii înțeleg când au în față un politician cinstit și îl urmează chiar și atunci când vine cu propuneri nepopulare – exemplu este premierul Bolojan care nu scade în sondaje în ciuda unor măsuri nepopulare.”

Soluția însă nu este facilă. Esențial este rolul aliaților de comunicare în astfel de situații și cum poate fi gestionat contextul în care aceștia sunt direct afectați.

„Strict în cazul de față, singura modalitate este aceea de a discuta direct cu publicul. Este evident că atunci când iei măsuri care afectează o categorie, acea categorie nu te va îndrăgi și va acționa vocal împotriva ta. Tocmai de aceea, este important să oferi argumentele tale și societății de care depinzi din punct de vedere electoral.”

Chiar dacă grupurile vizate vor reacționa critic, legitimitatea deciziei depinde de capacitatea de a convinge majoritatea asupra necesității sale concluzionează analistul.