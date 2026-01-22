Două persoane rănite după ce un autoturism a lovit un stâlp în Pasajul Victoriei din București

Două persoane au fost rănite, joi seară, după ce un autoturism a scăpat de sub control și a lovit un stâlp în Pasajul Victoriei din București. Accidentul a avut loc în jurul orei 17:00, pe sensul de mers către Bulevardul Banu Manta.

Potrivit Brigăzii Rutiere a Capitalei, șoferul, în vârstă de 45 de ani, a pierdut controlul volanului din cauze care urmează a fi stabilite în urma cercetărilor. „Din primele informații, conducătorul autovehiculului a lovit un stâlp de beton, iar în urma impactului două persoane au fost rănite și transportate la spital pentru a li se acorda îngrijiri medicale”, a transmis Brigada Rutieră.

Testarea alcoolscopică a șoferului a arătat că acesta nu consumase alcool înainte de producerea accidentului. Ancheta polițiștilor continuă pentru a stabili cu exactitate cauzele și împrejurările producerii accidentului.

Autoritățile recomandă conducătorilor auto să fie atenți în Pasajul Victoriei, zonă cunoscută pentru fluxul intens de trafic, mai ales în orele de vârf.