Un șofer de 89 de ani a lovit o femeie pe trecerea de pietoni și a fugit de la locul accidentului. Și nu a fost singura faptă a octogenarului

Un șofer de 89 de ani din Râmnicu Vâlcea este cercetat penal, după ce a accidentat o femeie pe o trecere de pietoni şi a părăsit locul accidentului. Polițiștii au constatat și că avea numere de înmatriculare false.

Potrivit reprezentanților Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Vâlcea, accidentul s-a petrecut marţi, 20 ianuarie, pe o stradă din municipiu.

În urma verificărilor efectuate s-a constatat că acesta avea şi numere de înmatriculare false la maşina pe care o conducea.

„Conducătorul auto a fost identificat ca fiind un bărbat în vârsta de 89 de ani, din municipiul Râmnicu Vâlcea. Acesta a recunoscut faptul că a condus autoturismul şi ca a acroșat victima cu oglinda laterală stângă, menționând totodată că, observând că femeia nu părea rănită, și-a continuat deplasarea către domiciliu.

În urma verificărilor efectuate în bazele de date, s-a constatat că autoturismul avea atribuite alte numere de înmatriculare, numărul utilizat fiind fals.

Cu privire la acest aspect, bărbatul a declarat că autoturismul nu ar mai fi fost pus în circulație după atribuirea noului număr de înmatriculare şi că nu a avut posibilitatea de a schimba plăcuțele, acestea aflându-se în portbagajul autovehiculului”, au transmis, miercuri, reprezentanții Poliţiei Vâlcea.

Polițiștii au întocmit dosar penal pe numele lui, atât pentru vătămare corporală din culpă şi părăsirea locului accidentului, cât şi pentru punerea în circulație a unui vehicul cu număr de înmatriculare fals.