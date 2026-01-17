Video Explozie puternică într-un bloc din Alba Iulia: două persoane au fost grav rănite, iar 20 de locatari evacuați

Două persoane au fost rănite, sâmbătă dimineața, în urma unei explozii puternice produse într-un apartament situat la etajul al treilea al unui bloc din municipiul Alba Iulia. Locatarii au fost evacuați.

Deflagrația a avut loc în jurul orei 07.00 și a afectat mai multe locuințe din imobil.

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Alba, pompierii au intervenit de urgență pentru asigurarea zonei și acordarea primului ajutor medical.

„Detaşamentul de pompieri Alba Iulia intervine pentru asigurarea măsurilor specifice şi prim ajutor medical în municipiul Alba Iulia, strada Arnsberg. Din informaţiile primite, ar fi vorba despre o explozie produsă la un apartament situat la etajul 3 al unui bloc, două persoane fiind implicate”, au transmis reprezentanții ISU.

Potrivit presei locale, explozia s-ar fi produs după ce un bărbat în vârstă de aproximativ 37 de ani a intrat în locuință și a aprins lumina. Acesta a fost surprins de suflul deflagrației și a suferit arsuri.

De asemenea, o tânără de 24 de ani, aflată la etajul 4, s-a rănit în timp ce se autoevacua, suferind o plagă tăiată.

În urma incidentului, autoritățile au decis evacuarea întregului bloc. Aproximativ 20 de persoane au fost scoase din imobil, pentru siguranță.

Cauza exactă a exploziei urmează să fie stabilită de specialiști, primele indicii ducând spre o acumulare de gaze în apartament.