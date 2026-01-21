Urs lovit mortal de o mașină, în Buzău. Cazul este anchetat de polițiști

Un urs a fost ucis într-un accident rutier produs în satul Gura Bâscei, județul Buzău. Cazul este anchetat de polițiști, a anunțat Garda de Mediu Buzău.

Reprezentanţii Gărzii de Mediu Buzău au anunţat, miercuri, 21 ianuarie, că un reprezentant al Primăriei Cislău a informat telefonic comisarii de mediu cu privire la uciderea unui urs, exemplar adult.

„În vederea verificării aspectelor sesizate, în data de 19.01.2026 o echipă de comisari din cadrul GNM-CJ Buzău a efectuat un control neplanificat în prezența reprezentanților din cadrul IPJ Buzău - Postul de Poliție Cislău, AJVS Buzău și a domnului primar al UAT Cislău , la locația menționată”, transmite instituția pe Facebook

Cadavrul ursului a fost identificat, iar Poliția a confirmat că decesul a fost cauzat de un accident rutier. Garda de Mediu a cerut administrației din Cislău să transporte trupul animalului către o firmă autorizată pentru colectare și incinerare.

„A fost identificat cadavrul unui urs, cauza decesului fiind un eveniment rutier, petrecut în seara zilei de 18.01.2026 - fapt relatat de către reprezentanţii Postului de Poliţie Cislău.

Echipa de comisari a acţionat în conformitate cu prevederile art. 14 din HG nr. 323/2010 privind stabilirea sistemului de monitorizare a capturilor şi uciderilor accidentale ale tuturor speciilor de păsări, precum şi ale speciilor strict protejate prevăzute în anexele nr. 4A şi 4B la OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice şi a impus reprezentantului UAT Cislău, transportarea cadavrului ursului la societatea cu care aceasta deţine contract de prestare servicii, colectare, transport şi incinerare a deşeurilor de origine animală şi vegetală, în vederea incinerării”, au arătat reprezentanţii Gărzii de Mediu.

Având în vedere că moartea ursului a survenit unui accident rutier, cazul intră în competenţa organelor de poliţie, urmând să fie dispuse măsurile legale corespunzătoare, potrivit atribuţiilor acestora, a precizat Garda de Mediu Buzău.