Miercuri, 25 Martie 2026
Adevărul
Patru bărbați, arestați după ce ar fi deversat zilnic până la 200 de tone de deșeuri în pârâul Dâmbu

Judecătoria Ploiești arată că inculpații din dosarul privind deversarea deșeurilor în pârâul Dâmbu au sfidat autoritățile și au continuat activitățile ilegale, creând un pericol „deosebit”. Patru bărbați au fost arestați preventiv în acest caz.

„Rezultă astfel că infracţiunile reţinute în sarcina inculpaţilor au o gravitate ridicată în viziunea legiuitorului, neputându-se face abstracţie de împrejurarea că inculpaţii au adus atingeri grave mediului înconjurător şi au pus în pericol sănătatea publică, consecinţe pe termen scurt, mediu şi lung a căror remediere este improbabilă sau, în cel mai bun caz, presupune eforturi, acţiuni ample şi costuri impresionante în sarcina statului prin organele abilitate.

Astfel, analizând periculozitatea concretă a infracţiunilor comise de aceştia, se constată că inculpaţii au urmărit prin comiterea unor astfel de fapte obţinerea unor foloase materiale importante, prin eludarea dispoziţiilor legale care reglementează aceste activităţi.

Judecătorul de drepturi şi libertăţi reţine că pericolul real creat prin activităţile ilicite întreprinse este deosebit, acestea fiind de natură a pune în pericol sănătatea oamenilor, animalelor şi plantelor, a ecosistemului în ansamblul său, prin deversarea unor cantităţi uriaşe de deşeuri într-o apă curgătoare”, arată motivarea Judecătoriei Ploiești, potrivit Agerpres.

Procurorii au arătat că faptele inculpaților au creat un pericol pentru sănătatea publică, deoarece pârâul Dâmbu se varsă în Teleajen, apoi în Prahova și mai departe în sistemul hidrografic național, putând afecta localitățile care se aprovizionează cu apă din acest bazin.

Instanța a stabilit că aceștia au acționat după un plan infracțional complex, prin mai multe acțiuni legate între ele privind gestionarea deșeurilor.

„Mai mult, prin raportare la împrejurările de comitere a infracţiunilor, se reţine că, în baza unui plan infracţional complex, prin acţiuni succesive şi interconectate referitoare la gestionarea deşeurilor, inculpaţii nu ar fi luat măsurile legale în ceea ce priveşte tratarea şi eliminarea deşeurilor periculoase şi nepericuloase lichide, acestea fiind aruncate direct în canalul colector ce face legătura între punctul de lucru al societăţii S.C. S.R.L. din (...), în parcul de rezervoare AFP C54, în incinta Rafinăriei (...), Judeţul (...) şi staţia de epurare ape industriale Corlăteşti operată de (...) S.R.L. (amplasată în (...), terasa mal drept al pârâului Dâmbu).

Ulterior, deşeurile periculoase şi nepericuloase aruncate au fost deversate în pârâul Dâmbu prin gura de vărsare ce face legătura între staţia de epurare ape uzate Corlăteşti operată de S.R.L. şi pârâu, acest lucru creând premisele unei vulnerabilităţi reale în domeniul mediului şi implicit al sănătăţii populaţiei. Astfel, există suspiciunea rezonabilă că inculpaţii W, X, Y Şi Z sunt cei care au controlat, gestionat şi administrat în drept sau în fapt persoanele juridice prin intermediul cărora au desfăşurat activitatea infracţională.

Aceştia sunt factorii decidenţi, sunt cei care au luat măsuri şi dispus privire la activităţile ilicite întreprinse de ceilalţi coinculpaţi, care în cunoştinţă de cauză s-au conformat ordinelor primite, acţionând ca urmare a inducerii ideii că nu vor fi traşi la răspundere penală”, se precizează în motivare.

Inculpații au „sfidat autorităţile prin perseverenţa infracţională”.

De asemenea, judecătorul de drepturi şi libertăţi a reţinut că, deşi societăţile implicate au fost supuse unui control de către organele de poliţie, cei patru inculpaţi au continuat activitatea infracţională în aceeaşi manieră, „sfidând autorităţile prin perseverenţa infracţională”.

Inculpaţii au dovedit că în stare de libertate nu sunt capabili să respecte normele de convieţuire socială, existând suspiciunea rezonabilă că aceştia au săvârşit infracţiunile pentru care s-a formulat propunerea de arestare preventivă, astfel că privarea lor de libertate este necesară pentru înlăturarea unei stări de pericol pentru ordinea publică.

Consecvenţa activităţii infracţionale condiţiile descoperirii acesteia, corelate cu amploarea activităţii infracţionale, relevă o periculozitate deosebită a inculpaţilor, faţă de care organele judiciare trebuie să manifeste o atitudine promptă şi reacţie imediată, singura măsură preventivă de natură a produce efecte în raport de persoana inculpaţilor, de gravitatea faptelor şi de modul şi împrejurările comiterii acestora fiind măsura arestării preventive, prin înlăturarea temporară a inculpaţilor din comunitate”, menţionează sursa citată.

Patru bărbați au fost arestați preventiv într-un dosar privind deversarea deșeurilor netratate în pârâul Dâmbu din Ploiești.

Potrivit unor surse judiciare, două firme colectau deșeuri din mai multe județe și le deversau în bazinele fostei rafinării Astra, de unde ajungeau, fără a fi tratate, în stația de ape uzate și apoi în pârâu.

În medie, aproximativ 150–200 de tone de deșeuri erau aruncate zilnic, iar firmele erau plătite cu circa 40 de euro pe tonă pentru tratarea care nu era realizată.

Top articole

Partenerii noștri

image
Primul răspuns al Iranului la planul lui Donald Trump
digi24.ro
image
Soluția găsită de numeroși români după scumpirea carburanților. Platformele de ride-sharing pierd clienți
stirileprotv.ro
image
Produsul de post consumat zilnic de români, iefinit cu 37% începând de astăzi, în toate magazinele Kaufland
gandul.ro
image
Această simplă frază îți poate obține un salariu cu până la 20% mai mare la angajare, potrivit unui expert în negociere
mediafax.ro
image
Țara vecină care ne-a luat locul la masa greilor viitorului. Pariul ministrului economiei pe AI pornește cu un mare handicap: „Ne-a depășit cu mult”
fanatik.ro
image
Patru tactici-cheie prin care Iranul poate forța retragerea SUA, chiar dacă nu poate câștiga războiul
libertatea.ro
image
Predicția lui George Simion despre liderii PSD: „Sunt disperaţi. Dacă nu ies de la guvernare, vor dispărea sau Grindeanu va fi mazilit”
digi24.ro
image
Becali încearcă marea lovitură în mercato: internaționalul pe care și l-a dorit dintotdeauna! » Rădoi l-a sunat deja pe jucător: salariu de nabab
gsp.ro
image
Mircea Lucescu și-a pus demisia pe masă, înainte de Turcia - România
digisport.ro
image
Matematica divorțului Bolojan - Grindeanu. Cine are prima șansă să formeze alt Guvern
stiripesurse.ro
image
Un expert britanic anunță de unde va începe apocalipsa pensiilor în Europa: „Dacă va exista o prăbușire, va începe în România”
antena3.ro
image
Fiul unui fost primar din Timiş, arestat după ce a bătut cu bestialitate un alt bărbat. Momentul, filmat
observatornews.ro
image
Scandal uriaș la Pro TV după filmările unui reality-show cu Mihaela Rădulescu + A cerut daune de 100.000 de euro
cancan.ro
image
Ajutoarele la pensie ar urma să se dea în luna mai. Distribuția lor în aprilie ar costa 13.000.000€
newsweek.ro
image
Daniela Crudu, apariție hot în jacuzzi. Cum arată acum asistenta TV care l-a scos din minți pe Gigi Becali când era iubita lui Mihai Costea
prosport.ro
image
Supermarketul care reduce prețurile cu până la 70% înainte de Paște. Ce oferte găsesc clienții
playtech.ro
image
După retragerea din tenis, Simona Halep a recunoscut tot despre Serena Williams și Maria Sharapova: „Felul în care arăta…”
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Traian Băsescu a fost convins și a dat banii: ”El l-a păcălit pe șacalul ăsta de Băsescu! Genial”
digisport.ro
image
VIDEO Primul oraș din România care deja se pregătește pentru anul 2050: proiectul care va stârni invidie în regiune
stiripesurse.ro
image
Mare atenție la aceste simptome❗️ Primul lucru pe care trebuie sa il faci
kanald.ro
image
EXCLUSIV | Elena Merișoreanu s-a văzut cu Valentin Sanfira, după vestea divorțului. Ce a spus artistul despre despărțirea de Codruța Filip: „Se vedea pe ochii lui că e trist”
wowbiz.ro
image
Răsturnare de situație! Al cui este, de fapt, penthouse-ul de 4 milioane de euro în care au stat Andreea Popescu și Rareș. Casa nu este a lor și ambii ar fi plecat de aici după divorț!
romaniatv.net
image
Trump trimite mii de soldaţi în Orientul Mijlociu, în timp ce SUA negociază cu Iranul pentru a pune capăt războiului! Plan în 15 puncte pentru a opri conflictul
mediaflux.ro
image
FOTO „Sex înaintea partidelor? Mulți aleg altceva" » Fosta soție a unui fotbalist face dezvăluiri picante
gsp.ro
image
Oana Zamfir de la Digi FM, clipe de coșmar: „Au fost doi ani în care am fost abuzată fizic. Am fost în ceva care acum mi se pare îngrozitor, mi se ridică părul pe mine când povestesc și mă bucur că am supraviețuit”
actualitate.net
image
Femeia care l-a umilit public pe fiul preferat al dictatorului Nicolae Ceaușescu. L-a tratat ca pe ultimul om după un episod care a rămas în istorie
actualitate.net
image
Gabriela Cristea și Tavi Clonda, împotmoliți în renovarea casei din Italia: „Nu ne putem apuca de nimic”
click.ro
image
Subiectul delicat care ar fi pus capăt relației dintre Valentin Sanfira și Codruța Filip: „Suntem mereu pe drumuri, e greu, știi...”
click.ro
image
Cozonac rapid și delicios fără frământare. Rețeta perfectă pentru masa de Paște
click.ro
Catherine Zeta Jones a jucat o pe Ecaterina cea Mare, profimedia 0378619456 jpg
Împărăteasa care vibra de dorință sexuală și era complet nesatisfăcută de soț! Ajunsă la putere, își alegea amanții ca pe miniștri
okmagazine.ro
Jeremy Meeks foto Instagram jpg
„Infractorul sexy” a devenit model, după ce-a ieșit din închisoare: „Gardienii mă băteau din gelozie!”
clickpentrufemei.ro
Descoperiri arheologice în fântâna castrului roman de la Călugăreni (© Muzeul Județean Mureș)
Descoperiri remarcabile în fântâna castrului roman de la Călugăreni / FOTO
historia.ro
Cele mai citite

Click!

image
Surse din Pro TV, dezvăluiri de senzație despre separarea momentului! Ce s-ar fi petrecut între Codruța și Valentin Sanfira, după Desafio: „Nu i-a picat bine că el părea distant”
image
Gabriela Cristea și Tavi Clonda, împotmoliți în renovarea casei din Italia: „Nu ne putem apuca de nimic”

OK! Magazine

image
Împărăteasa care vibra de dorință sexuală și era complet nesatisfăcută de soț! Ajunsă la putere, își alegea amanții ca pe miniștri

Click! Pentru femei

image
„Infractorul sexy” a devenit model, după ce-a ieșit din închisoare: „Gardienii mă băteau din gelozie!”

Click! Sănătate

image
Cât de sănătos este hreanul? Iată ce beneficii are şi cine trebuie să îl evite!