Video Femeie, băgată cu forța într-o mașină în Sectorul 4 al Capitalei. Unul dintre agresori este chiar soțul victimei

Incident șocant în Capitală. O femeie a fost băgată cu forța într-o mașină în Sectorul 4, fiind ulterior salvată de polițiști. Doi bărbați au fost reținuți pentru 24 de ore.

Conform reprezentanților Poliției Capitalei, polițiștii Secției 16 au fost sesizați la 112 că o femeie ar fi fost forțată să urce într-un autoturism pe o stradă din Sectorul 4. Imediat, mai multe echipaje de ordine publică s-au deplasat la fața locului și au demarat verificările și căutările necesare.

După comiterea faptei, cei doi bărbați ar fi abandonat victima pe o stradă din Sectorul 5. Femeia nu a formulat o sesizare imediat, însă polițiștii au continuat căutările, identificând-o și preluând-o în siguranță pentru audiere conform procedurilor legale.

Investigațiile au stabilit că soțul femeii, un bărbat de 31 de ani, cunoscut cu antecedente penale, ar fi obligat victima să urce într-un autoturism condus de un alt bărbat de 26 de ani.

„Din verificări a rezultat că, în cursul dimineții, femeia ar fi fost obligată de către soțul său - un bărbat în vârstă de 31 de ani, cu care nu mai locuiește împreună și care este cunoscut cu preocupări infracționale - să urce în autoturismul condus de un alt bărbat, în vârstă de 26 de ani. În interiorul mașinii, femeia ar fi fost agresată fizic de către soțul său, care ar fi încercat să îi obțină telefonul mobil pentru a verifica presupuse dovezi ale unei infidelități. Ulterior, acesta ar fi accesat fără drept sistemul informatic al telefonului, verificând istoricul conversațiilor și aplicațiile de socializare”, a transmis Poliția.

Având în vedere cele constatate, polițiștii au emis un ordin de protecție provizoriu pentru 5 zile, în baza Legii nr. 217/2003, împotriva bărbatului în cauză.

Autoturismul și cei doi bărbați au fost depistați în județul Călărași, cu sprijinul polițiștilor locali, și aduși la Secția 16 pentru continuarea cercetărilor.

Dosarul penal, instrumentat sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul București, vizează infracțiuni de lipsire de libertate, violență în familie și acces ilegal la un sistem informatic.

Ambii bărbați vor fi prezentați instanței de judecată pe 22 noiembrie, cu propuneri legale.