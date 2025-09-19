Un deputat PNL propune ca banii obținuți de asociațiile de bloc din chirii sau reclame să poată fi folosiți pentru cheltuielile curente

Deputatul PNL Andrei Baciu a depus în Parlament un proiect de lege prin care asociațiile de proprietari vor putea folosi veniturile obținute din închirieri, reclame sau prestări de servicii nu doar pentru reparații, ci și pentru cheltuielile curente ale spațiilor comune.

„Anunţ important pentru toţi cei care locuiesc la bloc! Dacă blocul vostru are o asociaţie care obţine venituri din închirieri, reclame sau prestări de servicii, am o veste bună pentru voi: am iniţiat şi depus un proiect legislativ care să permită asociaţiei să folosească aceşti bani şi pentru cheltuielile legate de spaţiile comune”, a transmis deputatul liberal Andrei Baciu. conform News.ro.

În prezent, legea permite utilizarea acestor venituri doar pentru lucrări de reparații, ceea ce duce la blocaje financiare, chiar dacă există bani în conturile asociațiilor.

La fiecare bloc e același scenariu: vecinii pun bani la comun pentru întreţinere, pentru lumină pe scară, pentru curăţenie, iar uneori se adună datorii, alteori apar discuţii: ‘De ce nu plătim din banii pe care îi are asociaţia?’, explică Baciu.

Inițiativa legislativă propune ca Adunarea generală a blocului să decidă liber modul de utilizare a banilor, pentru a acoperi atât reparațiile, cât și cheltuielile curente.

„Problema e că legea actuală nu permite: veniturile obţinute din chirii, reclame sau servicii pot fi folosite doar pentru reparaţii. Aşa apar blocaje financiare, chiar dacă există bani în cont. Ce propunem prin acest proiect de lege? Am iniţiat un proiect de lege care schimbă regula. Propunem ca Adunarea generală a blocului să decidă liber cum se folosesc aceşti bani: pentru reparaţii, dar şi pentru cheltuielile curente ale spaţiilor comune”, subliniază deputatul liberal.