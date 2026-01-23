search
Vineri, 23 Ianuarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Noi scumpiri pentru transportul public din București. Cât va costa o călătorie

0
0
Publicat:

Primăria Capitalei ia în discuție majorarea tarifelor de transport public din București, în parte din cauza situației financiare dificile în care se află Societatea de Transport București (STB).

Autobuzul 368 din București
O călătorie metropolitană ar putea costa 5 lei, față de 3 lei în prezent. Foto arhivă

Societatea de Transport București (STB) se confruntă cu grave probleme financiare în 2026, caracterizate prin costuri de operare duble față de perioadele anterioare, ceea ce a determinat anunțarea unui audit și posibile măsuri nepopulare, inclusiv majorarea prețului biletelor. Situația a ajuns la un punct critic, cu nevoi mari de finanțare pentru salarii și funcționare. 

De altfel, chiar primarul Capitalei Ciprian Ciucu a anunțat recent că va comanda un audit la Societatea de Transport București (STB), susținând că aceste costuri de operare ale transportului public ar fi ajuns de două ori mai mari decât în perioada administrației Firea.

Surse oficiale susțin că s-ar lua în calcul chiar și o nouă majorare a tarifelor de călătorie. Potrivit unui document obținut de Observator, scumpirile ar urma să afecteze atât biletele simple, cât și abonamentele.

Lista posibilelor majorări

  • O călătorie metropolitană (90 minute) - scumpire de la 3 lei la 5 lei
  • 2 călătorii metropolitane (90 minute) - scumpire de la 6 lei la 10 lei
  • 10 călătorii metropolitane - scumpire de la 25 lei la 40 lei
  • Abonament metropolitan de 24 de ore - scumpire de la 8 lei la 14 lei
  • Abonament metropolitan de 72 de ore - scumpire de la 20 lei la 30 lei
  • Abonament metropolitan de 7 zile - scumpire de la 30 lei la 45 lei
  • Abonament metropolitan de 1 lună - scumpire de la 80 lei la 100 lei
  • Abonament pe 1 an - scumpire de la 700 lei la 900 lei
  • O călătorie metropolitană și metrou (120 minute) - scumpire de la 7 lei la 9 lei
  • 2 călătorii STB + metrou (120 minute) - scumpire de la 14 lei la 18 lei
  • Abonament integrat de 24 de ore - scumpire de la 18 lei la 22 lei
  • Abonament integrat STB + Metrou de 1 lună - scumpire de la 160 lei la 180 lei
Lumea văzută din București

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Crima din Timiș: Martorul-cheie din dosar crede că suspecții au aruncat borseta victimei în fața casei sale pentru a da vina pe el
digi24.ro
image
Kremlinul pune condiţia-cheie pentru pace: retragerea necondiţionată a armatei ucrainene din Donbas
stirileprotv.ro
image
Secretomania, politică de stat. Cazurile Mercosur, PNRR și „Ajutor pentru Ucraina”. Ce au de ascuns autoritățile române
gandul.ro
image
Meteorologii anunță vreme mai caldă în luna februarie
mediafax.ro
image
Ce rol a jucat sora lui Mario în prinderea ucigașului său. Cum a ajuns, de fapt, unchiul băiatului din Cenei la cel care a comis crima
fanatik.ro
image
Situație dramatică în Ucraina: „Cea mai grea zi din 2022 încoace”
libertatea.ro
image
JD Vance atacă din nou Europa: „A apucat-o pe calea sinuciderii civilizaţiei”
digi24.ro
image
Titi Aur și-a scos la vânzare vila de 800.000 de euro: „5 dormitoare, piscină acoperită, saună, grădină” » În ce oraș din România se află
gsp.ro
image
A venit decizia oficială, după ce s-a cerut excluderea Statelor Unite ale Americii: "Din acest motiv"
digisport.ro
image
Mărturisirea care a spart tăcerea în cazul crimei din Timiș. Cum a aflat unchiul victimei, direct de la unul dintre adolescenții vinovați, că băiatul fusese omorât
stiripesurse.ro
image
Un bărbat cardiac a murit după ce farmacia i-a eliberat din greșeală medicamentele pentru diabet ale altui pacient
antena3.ro
image
Oferă salarii de 2.200 euro, cazare și mese gratuite, dar nu găsește angajați: "Unii aplică apoi dispar"
observatornews.ro
image
Vortexul polar aduce un episod de iarnă extremă. Unul dintre cele mai dure episode de iarnă pentru planetă
cancan.ro
image
FOTO. Victoria e de o frumusețe rară, dar i se aduc acuzații dintre cele mai grave
prosport.ro
image
Kaufland vinde produse la 0,01 lei bucata. Noua strategie atrage din ce în ce mai mulţi români
playtech.ro
image
Doliu la CFR Cluj înainte de meciul cu FCSB! Fostul portar a murit
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Răsturnare de situație: Malcom Edjouma a semnat! Fostul jucător de la FCSB, deturnat peste noapte
digisport.ro
image
VIDEO Nicușor Dan intră în coliziune directă cu Ilie Bolojan: Se opune măsurii pregătite la Guvern
stiripesurse.ro
image
Noi declarații făcute de unchiul lui Alin. Cum a reușit să-l facă pe unul dintre minori să recunoască teribila faptă: ,,Nicio remușcare”
kanald.ro
image
Mario, adolescentul ucis în Cenei, și-a presimțit moartea?! Mesajele cutremurătoare pe care le-a postat pe internet înainte de tragedie: „Prietenul de azi, criminalul de mâine”
wowbiz.ro
image
E BOMBA anului în televiziune! Cine îi ia locul lui Măruță?! Se fac aranjamente uriașe la ProTV. Va fi o adevărată surpriză pentru telespectatori!
romaniatv.net
image
Soția lui Djokovic îi ia apărarea Soranei Cîrstea după incidentul cu Osaka. Acuzații dure pentru japoneză: Este lipsit de respect
mediaflux.ro
image
Titi Aur și-a scos la vânzare vila de 800.000 de euro: „5 dormitoare, piscină acoperită, saună, grădină” » În ce oraș din România se află
gsp.ro
image
Regina criminală, cea mai frumoasă femeie din regat. Cum a schimbat soarta Angliei pentru totdeauna. Ororile descoperite 1000 de ani mai târziu
actualitate.net
image
Prințesele aventuriere care au distrus Franța. Greșeala fatală comisă de trei femei de mare rang
actualitate.net
image
Rețeta de gogoși cu lingura din anul 1900. Nu au drojdie și nici praf de copt
click.ro
image
Ion Dolănescu ar fi împlinit 82 de ani. E adevărat că dormea pe o saltea plină cu bani? Dezvăluirile-șoc ale lui Dragoș Dolănescu: „Se temea să-i depună la bănci.” Cât câștiga la nunți, în „Epoca de Aur”?
click.ro
image
Surpriză neplăcută pentru un român în India. A dat 15 lei pe noapte la un hotel, dar ce a găsit acolo l-a lăsat mut de uimire: „Hai să-ți arăt ce primești la banii aceștia”
click.ro
Kate Middleton, Prințul William foto profimedia 1068330192 jpg
E uitucă, bea prea mult și are un nou bărbat în viața ei. Secretele lui Kate Middleton, dezvăluite în premieră!
okmagazine.ro
Meghan Markle, Prințul Harry Profimedia jpg
Prințul Harry în lacrimi, la tribunal: dezvăluiri despre viața lui cu Meghan, care a devenit un chin
okmagazine.ro
IMG 9744 jpeg
Ramona Olaru: „Îmi doresc copii! Cu siguranță voi fi o mamă bună! ‟
clickpentrufemei.ro
Clasă de elevi din anul 1935 (© Muzeul de Etnografie Brașov)
Istoria unei fotografii: Clasă de elevi dintr-o școală brașoveană din anul 1935
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
4 zodii intră într-o nouă eră din 28 ianuarie. Urmează 13 ani de transformări profunde, se schimbă totul din temelii, încep o nouă viață
image
Rețeta de gogoși cu lingura din anul 1900. Nu au drojdie și nici praf de copt

OK! Magazine

image
Cel mai dureros zvon despre Kate și William reapare. Cuplul regal trece prin „provocări” înainte de a 15-a aniversare a nunții

Click! Pentru femei

image
Nu-i ușor să fii mamă! Jennifer Garner vorbește despre presiunea la care a fost supusă după ce a născut

Click! Sănătate

image
Ai aceste lucruri în portofel? Scapă de ele astazi!