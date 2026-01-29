search
Majorări de tarife la STB și restructurări, pe agenda ședinței Consiliului General al Municipiului București

Publicat:

Consilierii generali ai Municipiului București se întrunesc astăzi, de la ora 10:00, în ședință, având pe ordinea de zi mai multe proiecte cu impact direct asupra bucureștenilor. Printre cele mai importante propuneri se numără majorarea tarifelor pentru transportul public, desființarea a patru instituții aflate în subordinea municipalității, dizolvarea unei companii municipale, dar și creșteri de prețuri pentru accesul la obiective culturale.

FOTO: Inquam Photos
FOTO: Inquam Photos

Noi tarife pentru transportul public

Un proiect de hotărâre aflat în dezbatere prevede majorarea prețului unei călătorii metropolitane cu STB de la 3 la 5 lei. De asemenea, grila de tarife propusă include:

  • două călătorii – 10 lei
  • zece călătorii – 40 de lei
  • abonament 24 de ore – 14 lei
  • abonament 72 de ore – 30 de lei
  • abonament 7 zile – 45 de lei
  • abonament lunar – 100 de lei
  • abonament lunar redus cu 50% – 50 de lei
  • abonament 6 luni – 500 de lei
  • abonament 12 luni – 900 de lei
  • călătorie la tarif special (suprataxă) – 200 de lei

Scumpiri la Grădina Zoologică și teatre

Consilierii vor vota și majorarea prețului biletului de acces la Grădina Zoologică, de la 15 la 20 de lei. De asemenea, sunt propuse creșteri de tarife la Teatrul „Ion Creangă”, Teatrul „I. C. Nottara” și Muzeul Național al Literaturii Române.În același timp, familiile cu minimum trei copii ar urma să beneficieze de o reducere de 50% la biletele pentru spectacolele de la Teatrul „Țăndărică”.

Audit extern la STB și Termoenergetica

Consilierii municipali vor analiza și un proiect ce vizează achiziționarea de servicii de audit extern pentru Societatea de Transport București și Compania Municipală Termoenergetica. Auditul ar urma să ofere o analiză diagnostic a situației financiare, operaționale și manageriale a celor două entități, care, potrivit referatului de aprobare, au acumulat datorii foarte mari către furnizori și către stat. Aceste datorii afectează bugetele societăților și pun în pericol continuitatea serviciilor publice esențiale.

Instituții desființate și companie municipală dizolvată

Pe ordinea de zi se află și proiecte care prevăd încetarea activității a patru instituții: Centrul Expo Arte, Centrul pentru Seniori, Centrul pentru Tineret și Centrul Cultural Lumina. Acestea vor fi desființate ca persoane juridice, urmând ca activitatea și personalul să fie transferate către alte structuri aflate în subordinea municipalității.

Totodată, Consiliul General ar putea decide dizolvarea Companiei Municipale Imobiliare.

Un proiect inițiat de consilierii municipali PMP propune ca spațiul public situat la intersecția Străzii Ion Coravu cu Aleea Pan Halippa și Strada Tony Bulandra să poarte denumirea de Piața Ilie Ilașcu.

Tot în ședința de astăzi va fi discutată o propunere de regenerare urbană în zona Palatului Parlamentului. Proiectul, inițiat de consilierii USR Nicorel Nicorescu și Naomi Reniuț, prevede încheierea unui protocol de colaborare între Municipiul București și mai multe instituții, printre care Guvernul, Parlamentul, Academia Română, Metrorex și Patriarhia Română, pentru dezvoltarea zonei Dealul Arsenalului – Uranus.

Bucureștiul, candidat pentru Cities Forum 2027

Pe ordinea de zi suplimentară ar putea fi introdus un proiect care vizează candidatura Capitalei pentru a găzdui Forumul Orașelor (Cities Forum) în anul 2027. În acest sens, primarul general ar urma să fie împuternicit să depună dosarul de candidatură în numele Municipiului București.

Noi autorizații pentru taxiuri

Un alt proiect prevede declanșarea a patru proceduri succesive de atribuire a unui total de 1.000 de autorizații taxi, la intervale de câte trei luni. Dintre acestea, 80 vor fi destinate autovehiculelor adaptate pentru transportul persoanelor cu dizabilități. Anunțurile vor fi publicate pe site-ul Primăriei Capitalei, prima procedură urmând să fie lansată în termen de cel mult zece zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a hotărârii.

București

