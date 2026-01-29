search
Joi, 29 Ianuarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Ciucu, după respingerea auditului la STB și Termoenergetica: „Pe mine mă înjură oamenii. Cui îi e frică de transparență?”

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a avut un schimb dur de replici cu consilierii generali în ședința CGMB, după ce proiectul privind aprobarea unui audit la STB și Termoenergetica a fost respins la vot. Edilul a acuzat lipsa de transparență și a spus că, deși responsabilitatea publică îi aparține, nu are acces real la informații despre modul în care sunt administrate cele două companii municipale.

Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu. FOTO: Mediafax
Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu. FOTO: Mediafax

„Nu dumneavoastră vă luați înjurăturile. Nu AGA, nu Consiliul de Administrație. Responsabilitatea o am eu. Pe mine mă înjură oamenii”, a declarat Ciucu în timpul dezbaterilor, subliniind că nemulțumirile bucureștenilor legate de transportul public și termoficare sunt direcționate exclusiv către primar.

Ciprian Ciucu le-a cerut consilierilor să îi permită măcar accesul la informații reale despre situația celor două societăți. „Îmi dați și mie voie să știu ce se întâmplă în STB și în Termoenergetica, dincolo de ceea ce mi se bagă pe sub nas de către conducerile acestor societăți?”, a întrebat edilul, vizibil iritat.

Primarul a precizat că solicitarea sa viza un audit de performanță, care să explice deciziile manageriale luate de-a lungul timpului. „De ce se plătesc cu precădere anumite contracte și nu altele pe care poate cu toții le-am considera esențiale? Despre asta este vorba, la sfârșitul zilei”, a spus Ciucu, punând sub semnul întrebării modul în care sunt gestionate fondurile publice.

Edilul a afirmat că, în lipsa unui audit, nu poate oferi explicații bucureștenilor nemulțumiți. „Ce să le spun oamenilor? Că nu e treaba mea? Că nu am niciun control asupra STB și asupra Termoenergetica? Cui e frică de transparență? Cui e frică de audit?”, a mai declarat primarul Capitalei.

Ciucu a atras atenția că problemele din cele două sisteme nu sunt noi și că situația s-a degradat constant de-a lungul anilor. „Serviciul este din ce în ce mai prost, de la an la an, și din ce în ce mai scump, de la an la an. Dar problema este că vrea Ciucu să știe ce se întâmplă în companiile alea”, a spus acesta, amintind că a ridicat aceleași semnale de alarmă și în perioada în care era consilier general.

Potrivit primarului, prima condiție pentru ca un oraș să poată oferi servicii publice funcționale este ca acestea să fie sustenabile din punct de vedere bugetar. „Am ajuns la un nivel al datoriilor fabulos”, a subliniat Ciucu, avertizând că, în lipsa unor măsuri concrete, situația financiară a Bucureștiului riscă să devină nesuportabilă.

Proiectul privind realizarea auditului la STB și Termoenergetica a fost respins la vot de Consiliul General al Municipiului București.

București

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„Se schimbă banii în România”. BNR anunță o modificare a bancnotelor „pentru prima dată în ultimii 25 de ani”
digi24.ro
image
Grecii au refuzat banii strânși de români după tragicul accident. De ce au făcut acest gest fanii lui PAOK
stirileprotv.ro
image
După ce a diminuat indemnizația pentru creșterea copilului, Bolojan taie și zilele de concediu pentru îngrijirea copilului
gandul.ro
image
Motivul ULUITOR pentru care turiștii sunt „descurajați” să mai viziteze Statele Unite ale Americii
mediafax.ro
image
Dennis Politic, titular în FCSB – Fenerbahce! Cum arată primul 11! Exclusiv
fanatik.ro
image
Familia care trăiește în pădure de 12 ani: „Eram datori față de bănci și companii de energie”
libertatea.ro
image
Prietena lui Putin, fosta șefă a diplomației din Austria, Karin Kneissl, ar putea rămâne fără cetățenie
digi24.ro
image
Ianis Hagi, captiv în «raiul pensionarilor»! Imagini ireale cu locul unde s-a mutat fiul Regelui: «Nu seamănă deloc cu Turcia!»
gsp.ro
image
Controversa a fost lămurită: firma care le-a închiriat microbuzul suporterilor greci a făcut anunțul! ”NU există”
digisport.ro
image
Februarie dă totul peste cap: 3 zodii vor trăi un miracol neașteptat
stiripesurse.ro
image
Imagini cu momentul în care avocata Adriana Georgescu primeşte mita de 60.000 de euro în scara unui bloc
antena3.ro
image
Valul de ger siberian lovește din nou România. Temperaturile scad până la -14 grade în următoarele zile
observatornews.ro
image
Ce pensie primește un român care a muncit 40 de ani pe salariul minim. Contează mult cât a contribuit
cancan.ro
image
FOTO, Cea mai frumoasă femeie din lume, imagini spectaculoase!
prosport.ro
image
Părinţii lui Mario Berinde, răzbunare neaşteptată pe cei trei tineri care le-au ucis fără milă copilul! Decizia uluitoare luată pentru...
playtech.ro
image
Interdicția de la Australian Open care a scos-o din minți pe Aryna Sabalenka. ”Sper să-și reconsidere această decizie”
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Cristi Chivu: ”Este atât de nenorocit”. Românul a surprins pe toată lumea după Borussia Dortmund - Inter
digisport.ro
image
Franța intră în proiectul de peste un miliard de euro din România: Hidroelectrica bate palma cu EDF, dar francezii vor ajutor de stat
stiripesurse.ro
image
Două mișcări seismice au zguduit România! Una s-a produs într-o zonă neobișnuită a țării
kanald.ro
image
Mesajul pe care minorul de 13 ani l-ar fi trimis familiei lui Mario, la scurt timp după crimă. Plănuiesc sau nu părinții lui să îl scoată din țară: „Intenționează să ducă băiatul…”
wowbiz.ro
image
Este OFICIAL! Se schimbă banii în România. Decizie BOMBĂ după 25 de ani
romaniatv.net
image
Copiii cu simptome de răceală și gripă nu mai sunt primiți în colectivități. Nici părinții nu mai pot intra
mediaflux.ro
image
Ianis Hagi, captiv în «raiul pensionarilor»! Imagini ireale cu locul unde s-a mutat fiul Regelui: «Nu seamănă deloc cu Turcia!»
gsp.ro
image
Filmul românesc care a detronat toată industria cinematografică de pe Netflix. Toată lumea e în șoc
actualitate.net
image
Plantele minune care atrag păsările în grădină toată iarna. Alungă și prădătorii
actualitate.net
image
Un colos se retrage definitiv din România. Toate magazinele au fost vândute, iar transferul către noul proprietar a început
click.ro
image
O zodie renaște spectaculos la început de februarie. Universul îi oferă, în sfârșit, o nouă șansă. Greul rămâne în urmă, iar norocul intră în viața ei
click.ro
image
Din ce meserie câștigă bani fiul Stelei Enache, stabilit în Austria: „Supraveghează...”. E leit tatăl lui, Florin Bogardo: „Copie la indigo!” Cu ce se ocupă, însă, fiica din Italia?
click.ro
Kate Middleton și Prințul William foto profimedia jpg
William și Kate, divorț iminent? De ce ar face-o moștenitorul pe prințesă atât de nefericită, de fapt?
okmagazine.ro
Athina Onassis la sesiunea foto pentru prezentarea de modă Stephane Rolland, Profimedia (2) jpg
Ea este ultima Onassis! Athina, nepoata miliardară a legendarului magnat grec, apariție șic și rară
okmagazine.ro
Nicola Peltz foto Instagram jpg
Fata lu’ tata miliardar! Nicola Peltz primește 1 milion de dolari pe lună, bani de buzunar!
clickpentrufemei.ro
Tehnica de ascultare folosită de fosta Securitate
Cum fura Securitatea din coletele românilor
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Rețeta delicioasă a Andreei Ibacka de ruladă de pui la cuptor: „Se prepară la fel ca o omletă”. Este sănătoasă și perfectă pentru gusturile copiilor
image
Un colos se retrage definitiv din România. Toate magazinele au fost vândute, iar transferul către noul proprietar a început

OK! Magazine

image
Ea este ultima Onassis! Athina, nepoata miliardară a legendarului magnat grec, apariție șic și rară

Click! Pentru femei

image
Fata lu’ tata miliardar! Nicola Peltz primește 1 milion de dolari pe lună, bani de buzunar!

Click! Sănătate

image
Ce este vârsta biologică şi de ce poate fi mai importantă decât cea cronologică