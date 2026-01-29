Ciucu, după respingerea auditului la STB și Termoenergetica: „Pe mine mă înjură oamenii. Cui îi e frică de transparență?”

Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a avut un schimb dur de replici cu consilierii generali în ședința CGMB, după ce proiectul privind aprobarea unui audit la STB și Termoenergetica a fost respins la vot. Edilul a acuzat lipsa de transparență și a spus că, deși responsabilitatea publică îi aparține, nu are acces real la informații despre modul în care sunt administrate cele două companii municipale.

„Nu dumneavoastră vă luați înjurăturile. Nu AGA, nu Consiliul de Administrație. Responsabilitatea o am eu. Pe mine mă înjură oamenii”, a declarat Ciucu în timpul dezbaterilor, subliniind că nemulțumirile bucureștenilor legate de transportul public și termoficare sunt direcționate exclusiv către primar.

Ciprian Ciucu le-a cerut consilierilor să îi permită măcar accesul la informații reale despre situația celor două societăți. „Îmi dați și mie voie să știu ce se întâmplă în STB și în Termoenergetica, dincolo de ceea ce mi se bagă pe sub nas de către conducerile acestor societăți?”, a întrebat edilul, vizibil iritat.

Primarul a precizat că solicitarea sa viza un audit de performanță, care să explice deciziile manageriale luate de-a lungul timpului. „De ce se plătesc cu precădere anumite contracte și nu altele pe care poate cu toții le-am considera esențiale? Despre asta este vorba, la sfârșitul zilei”, a spus Ciucu, punând sub semnul întrebării modul în care sunt gestionate fondurile publice.

Edilul a afirmat că, în lipsa unui audit, nu poate oferi explicații bucureștenilor nemulțumiți. „Ce să le spun oamenilor? Că nu e treaba mea? Că nu am niciun control asupra STB și asupra Termoenergetica? Cui e frică de transparență? Cui e frică de audit?”, a mai declarat primarul Capitalei.

Ciucu a atras atenția că problemele din cele două sisteme nu sunt noi și că situația s-a degradat constant de-a lungul anilor. „Serviciul este din ce în ce mai prost, de la an la an, și din ce în ce mai scump, de la an la an. Dar problema este că vrea Ciucu să știe ce se întâmplă în companiile alea”, a spus acesta, amintind că a ridicat aceleași semnale de alarmă și în perioada în care era consilier general.

Potrivit primarului, prima condiție pentru ca un oraș să poată oferi servicii publice funcționale este ca acestea să fie sustenabile din punct de vedere bugetar. „Am ajuns la un nivel al datoriilor fabulos”, a subliniat Ciucu, avertizând că, în lipsa unor măsuri concrete, situația financiară a Bucureștiului riscă să devină nesuportabilă.

Proiectul privind realizarea auditului la STB și Termoenergetica a fost respins la vot de Consiliul General al Municipiului București.